Ejer udlover milliondusør: Indbrudstyve bryder ind i Gentofte-villa og stikker af med kunstskat til mange millioner »Det er ikke en tilfældig tyveknægt, der har hentet det her«, lyder det fra politiet.

Flere stykker danmarkshistorie blev natten til lørdag stjålet fra en villa i Gentofte nord for København. Ejeren af sølvskatten har udlovet en dusør på tre millioner kroner til den eller de personer, som kan bringe sølvtøjet hjem.

I løbet af nattens mulm og mørke brød indbrudstyve ind og slap afsted med unikke sølvgenstande, der på auktioner ville indbringe cirka otte til ti millioner kroner.

Sølvskatten, der dækker over blandt andet særegne sølvfade, lysestager og suppeterriner, stammer fra 1600- og 1700-tallet. De er beskyttet af den danske kulturarv.

»Det er en privat sølvsamler, som har samlet kunstskatten, siger Henrik Sejer, der er politiinspektør ved Nordsjællands Politi.

Dansk kulturarv dækker over en række kulturelle elementer, som er særligt udvalgt, da de minder os om fortiden.

Mens millionkuppet blev begået, lå villaens beboere og sov trygt. De hørte intet til de uindbudte gæster, som slæbte afsted med genstandene med en sølvvægt på cirka 35 kilo.

Det var et 'meget professionelt udført tyveri', vurderer Henrik Sejer.

»Det er ikke en tilfældig tyveknægt, der har hentet det her. Det er mit klare indtryk, at man har vidst, hvad man gik efter.

»Man har skaffet sig adgang ved at gå ind i haven til huset, og med en stige er man kommet op til første sal, hvor man har brudt en dør op. Så har man omgået alarmen, så man kunne komme ind og stjæle de her sølvgenstande, siger han.

Foto: Nordsjællands Politi

Dusør skal lokke tyvene

Tyvene har ikke taget rub og stub i huset. De er derimod gået efter udvalgte og ret specielle sølvgenstande, mens andre kunstgenstande er blevet efterladt i villaen.

Politiet kan ikke oplyse, hvor meget der præcis er stjålet, men der er tale om 35 såkaldte numre. Et nummer kan dække over eksempelvis to lysestager.

Der er eksportforbud på en del af sølvet, hvilket betyder, at man på grund af dets store historiske værdi skal søge om tilladelse, hvis det skal eksporteres til udlandet.

Ejeren af de stjålne genstande har udlovet en dusør på tre millioner kroner i håb om at få sin samling tilbage.

»Den forurettedes håb er, at dusøren lokker nogen fra det kriminelle miljø til at bringe tingene tilbage, fordi dusøren overstiger sølvets værdi.

Tyveriet skete mellem klokken 23 fredag aften og klokken 06 lørdag morgen.

Politiet har endnu ikke fået nogen henvendelser i sagen. Det har dog nogle spor, som det ikke kan dele med offentligheden af hensyn til efterforskningen.

Kunstskatten kan ikke sælges på det åbne marked, da alle tingene er efterlyst, oplyser politiinspektøren.

Foto: Nordsjællands Politi

ritzau