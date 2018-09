Ny undersøgelse: Det er lettere at få job som ufaglært end som kunstuddannet fra universitetet Kunstuddannede har højere ledighed end personer, der ikke har færdiggjort en gymnasiel uddannelse, viser en ny amerikansk undersøgelse. Problemet ses også herhjemme.

Kaster man sin kærlighed på kunstens verden og vælger at tage en uddannelse som for eksempel billedkunstner, bliver vejen til fast arbejde mere bumlet, end hvis man dropper ud af gymnasiet for at få sig et ufaglært job.

Det viser en ny undersøgelse fra USA.

For en række kunstneriske fag på universitetet er arbejdsløsheden efter endt uddannelse høj - 9,1 procent - og lønnen er ligeledes lavere end i de 161 andre fag, som undersøgelsen sammenligner med. 263.000 kroner er den årlige gennemsnitsløn for gruppen, hvorimod en aktuar, der arbejder med forsikringsmatematik, tjener omkring 700.000 kroner i gennemsnit om året.

Undersøgelsen viser også, at de kunstnerisk uddannede i USA har sværere ved at finde arbejde end folk, der aldrig har gennemført gymnasiet - eller high school, som det hedder derovre. De har nemlig kun en ledighed på 5,7 procent.

Undersøgelsen har samlet en gruppe af kunstneriske fag, der ikke falder ind under klare grupper som kunsthistorie, musikvidenskab, teatervidenskab og lignende. Efter endt uddannelse får mange fra denne gruppe arbejde som kunstlærere, illustratorer, digitale designere og i lignende kreative job.

Samme billede i Danmark

Tager man de amerikanske briller af og kigger på, hvordan tallene ser ud i Danmark, er billedet nogenlunde det samme. I juli viste en undersøgelse fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos, at de fire lange videregående uddannelser med laveste lønninger i Danmark er kunstneriske uddannelser.

Tager man en kandidat som billedkunstner, designer, tekstildesigner eller inden for rytmisk musik, kan man nemlig se frem til en gennemsnitsløn på under 290.000 kroner. Værst står det til for billedkunstuddannede, der i gennemsnit tjener 192.152 kroner om året.

Cepos-undersøgelsen, der var baseret på tal fra Danmarks Statistik, viste også, at en uddannelse som aktuar ville sørge for den højeste gennemsnitsindkomst blandt kandidatuddannelserne på over 1,3 millioner kroner om året .

Kigger man på arbejdsløshedsprocenten er udsvingene fra de kunstneriske uddannelser større, men mønsteret gentager sig. Politiken fortalte sidste år, at billedkunstnere uddannet mellem 2005 og 2014 havde en ledighedsprocent på 22,5, mens den for dimittender fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Den Danske Filmskole lå på henholdsvis 5 og 14 procent. Der er ganske vist få aktuarer i Danmark, men de har en arbejdsløshed på under 3 procent.

Ledigheden i 2017 for danskere med folkeskolen som højest færdiggjorte uddannelse lå på 9,3 procent, så også her er den faktisk lavere end hos billedkunstnere.

Af den amerikanske undersøgelse fremgår det, at andre universitetsuddannelser, der fører til en lav indkomst, er ting som retorik, performance- og visuel kunst og klinisk psykologi.