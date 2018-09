Tv-lægen prøver botox: Hvorfor er der ingen helte med bumser, uren hud og en vorte eller to?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Sundhedsmagasinet' på DR 1.

For nylig så jeg en fransk film med en skuespillerinde, som jeg egentlig holder meget af og beundrer. Men ak hvor forandret. Hun havde fået gjort noget ved sine læber. Fra at ligne yndefuldt parallelle kulørte streger i et kækt og kønt ansigt var de blevet til to pomadiserede cocktailpølser, som alt efter mundens replikker enten dansede tango eller polka. Botox havde indtaget kyssetøjet og ændret ved noget skabt af Vorherre. Uden at være hellig i mine øjne ikke til det bedre.

Men Botox har også en god side ud over at stramme op og fylde ud, hvor naturen er svag eller slap. Det er et også et produkt, som kan hjælpe mennesker, hvis hud er molesteret fra fødslen eller ramt af harmløse, men grimme misdannelser. Det var emnet for DR 1’s helsebringende program ’Sundhedsmagasin: Kanyle eller rynker’. I den anledning havde den brave og sympatiske fjernsynslæge Peter Geisling, manden med en stemme som lun chokolademælk tilsat klumper af jysk saglighed, mildt krydret med medicinsk bekymring, selv prøvet Botox og fået indsprøjtninger i sin maskulint høje pande.

Set i TV Sundhedsmagasinet: Kanyle eller rynker. DR 1, 11. september kl. 21.55. Kan ses på dr.dk

Eksperimentets årsag var, at flere og flere danskere får kosmetiske ansigtsforandringer. Men ret beset var Geislings forandringer lige så markant synlige som et kejsersnit på en spyflue. Nervegiften fik muskler til at trække sig sammen, og således ville Geislings pande være rynkefri et halvt års tid. Selv var han sådan set hverken for eller imod indgreb og forstod selvfølgelig de mennesker, som kryber til kanylen for at have babyhud langt op i alderdommen.

Sådan skal en rigtig doktormand helst være klædt på. I en hvid kittel uden plet af forargelse, fordom og moralisering.

Thi Botox er også en velsignelse for stakkels mennesker, som f.eks. lider af akne og har måttet døje med andres stirrende blikke og åbne afsky. Såsom programmets Kirstine, som havde ofret 90.000 kroner i ind- og udland for at få sin hudskavank behandlet, men aldrig var helt sikker på, at miseren ikke vendte tilbage.

Professor i dermatologi Gregor Jemec havde et fint og informativt indslag om selvværd og sygdom og om, at det også var et spørgsmål om synet ude i omverdenen.

Samt den interessante skurkologiske iagttagelse: Hvorfor skal så mange filmskurke partout have markante fejl i ansigtet – som nu Mads Mikkelsen, som i ’Casino Royale’ har sinistre øjne med røde tårer? Hvorfor er der ingen helte med bumser, uren hud og en vorte eller to? Hvorfor skal ’the good guys’ m/k altid have en teint flad og glat som Vadehavet ved ebbe asfalteret med vaseline?