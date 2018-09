Kan man være en troværdig kulturminister, når man hellere vil have et andet job? Store reformer på museums- og teaterområdet er på vej, og samtidig skal Mette Bock (LA) være EU-spidskandidat.

Kulturminister Mette Bock har meddelt, at hun stiller op som kandidat til valget til Europa-Parlamentet i maj 2019. Store reformer på museums- og teaterområdet er på vej, samtidig med at hun skal sætte sig ind i EU-stoffet. Tror kulturmiljøet på, at hun kan magte opgaven? Vi har spurgt en debattør og to ledere på de områder, der især står foran reformer, scenekunst og museer.