MeToo-mænd gør comeback: Er du klar til at tilgive Louis C.K., Kevin Spacey og James Franco? Eller er du i virkeligheden ligeglad?

I jeans og T-shirt trådte han ud på scenen for at underholde publikum med 15 minutters jokes. Det skete foran en rød murstensvæg på klubben Comedy Cellars scene i New York. Showet den aften i slutningen af august var ikke annonceret, men han blev mødt med stående klapsalver af de godt 100 gæster ved cafébordene. Louis C.K. var øjensynligt tilbage.

Det er i sig selv en kontroversiel kendsgerning. Den verdensberømte amerikanske komiker trådte for ni måneder siden ned fra scenen, efter at adskillige kvinder havde anklaget ham for at krænke dem seksuelt. Han skulle mod deres ønske have onaneret foran dem. Beskyldninger, han omgående bekræftede.

»Jeg har brugt min lange og heldige karriere på at tale og sige lige, hvad jeg havde lyst til. Nu vil jeg træde tilbage og bruge lang tid på at lytte«, konkluderede han i en udtalelse i november 2017.

Ejeren af Comedy Cellar, Noam Dworman, lå intetanende i sin seng den augustaften. Det fortalte han dagen efter i et interview til mediet New York Times, hvor han gav Louis C.K. sin opbakning med kommentaren: »Der kan ikke være en livstidsdom mod en, der gør noget forkert«.

Komikerens fald tilbage i november var blot et i rækken under MeToo-bevægelsen, der tog fart, efter at en stor gruppe kvinder anklagede filmproduceren Harvey Weinstein for at have begået sexforbrydelser mod dem. Weinstein blev i maj arresteret og anklaget for voldtægt og seksuelle forbrydelser. Han erklærer sig uskyldig, og sagen er endnu ikke afsluttet.

Harvey Weinstein, producer Anklage: I oktober 2017 bragte to amerikanske aviser artikler, hvor en lang række kvinder beskyldte ham for i årevis at have begået seksuelle forbrydelser og betalt for at holde dem hemmelige. De fortalte blandt andet om, hvordan Weinstein havde tvunget sig til massage og givet løfter om at fremme deres karrierer i bytte for seksuelle tjenester. Efterfølgende har flere kvinder anklaget filmproduceren for blandt andet voldtægt og chikane. Reaktion: Harvey Weinstein har sagt, at han er klar over, at han har forårsaget megen smerte, men han nægter sig skyldig i at have begået seksuelle forbrydelser. Konsekvens: Weinstein blev hurtigt fyret fra sin virksomhed The Weinstein Company. I maj blev han arresteret og tiltalt for voldtægt og seksuelle forbrydelser. Han betalte knap 6,5 millioner kroner i kaution for at blive løsladt med elektronisk fodlænke frem til retssagen. Status: Sagen er endnu ikke afsluttet. Arkivfoto: Lionel Cironneau/AP

Weinstein-sagen er den hidtil største af MeToo-sagerne. Mediet Vox har opgjort det til over 200 kendte, politikere og virksomhedsledere, der siden er vågnet op med chikaneanklager imod sig i medierne. Mange kvinder har udtrykt deres lettelse over, at seksuelt magtmisbrug i især underholdnings- og mediebranchen endelig er noget, de tør tale om.

»Alle de piger, der ser med her, skal vide, at en ny dag gryr!«, sagde tv-værten Oprah Winfrey om forandringerne, da hun holdt tale ved prisuddelingen Golden Globes.

Men så dukker Louis C.K. pludselig op på Comedy Cellars scene. Ni måneder efter at han har indrømmet at have krænket kvinder seksuelt. Politiken har spurgt en række eksperter, hvad det siger om MeToo-bevægelsens resultater.

Tid til comeback?

At vi begynder at se comebacks, viser, at bevægelsen ikke har været den blodtørstige offentligheds hævn over succesfulde mænd. Det mener professor Florence Villeseche, der forsker i magtstrukturer og køn på Copenhagen Business School og har fulgt MeToo-bevægelsen.

»De sager, der rejses ved domstolene, bliver ført af dommere – ikke af offentligheden«, pointerer hun.

Hun peger på et andet hyppigt argument fra kritikerne af MeToo-bevægelsen: Selv hvis folk er bevist uskyldige, vil offentligheden og deres kollegaer have dømt dem for evigt.

»Men vi kan se, at flere bliver integreret i branchen igen«, siger hun.

Offentligheden kan sagtens tilgive de mænd, der ikke er dømt for krænkelser. Det tyder en rapport fra den amerikanske virksomhed Morning Consult på.

De har spurgt over 2.000 amerikanere, om det har betydning for dem, at en skuespiller, der er anklaget for sexchikane, er på rollelisten på den film eller serie, de overvejer at se. Det har det stort set ikke.

Ud af 20 anklagede mænd ville kun Kevin Spacey og Louis C.K.s navne give respondenterne mindre lyst til at se filmen.

Louis C.K., komiker Anklage: I november sidste år anklagede fem kvinder Louis C.K. for sexforbrydelser. Han havde onaneret foran dem mod deres vilje, lød anklagen. Respons: Louis C.K. bekræftede dagen efter anklagerne og sagde, at han han nu ville træde tilbage for at lytte til andre. Konsekvens: Produktionsselskabet FX Networks droppede aftalen om at producere C.K.s film ’I Love You, Daddy’. Status: Klubben Comedy Cellar fik i slutningen af august uanmeldt besøg, da Louis C.K. gik på scenen med 15 minutters jokes, der mindede om hans gamle materiale. Det gav anledning til højlydt kritik på Twitter, og klubbens ejer har efterfølgende gjort det klart, at Louis C.K. ikke vil være at finde på hans scene foreløbig. Arkivfoto: Charles Sykes/Invision/AP

Morning Consult har også undersøgt, om producenters beslutning om at fortsætte eller afbryde samarbejdet med en skuespiller har betydning for seernes holdning til produktet. Til det bruger de MeToo-anklagerne mod skuespilleren Jeffrey Tambor.

Tambor spiller en transkønnet far i Amazon-serien ’Transparent’ og en falleret bygningsentreprenør i Netflix-serien ’Arrested Development’. I 2017 blev han af to kollegaer fra ’Transparent’ beskyldt for sexchikane. Han afviste alle anklager. Amazon har efterfølgende taget ham af serien, imens Netflix har beholdt Tambor i rollen som George Bluth Senior i ’Arrested Development’.

Omkring halvdelen af respondenterne mente slet ikke, at beslutningerne betød noget for, om de ville melde sig blandt publikum. 19 procent svarede, at de med mindre sandsynlighed ville se ’Transparent’, efter at Amazon afbrød samarbejdet med Jeffrey Tambor. 21 procent svarede, at de med mindre sandsynlighed ville se ’Arrested Development’, efter at Netflix fortsatte samarbejdet med ham.

Den amerikanske offentlighed er faktisk ret tilgivende, når det kommer til kendte, der bliver anklaget for sexchikane eller på anden måde opfører sig skidt. Det vurderer Susan M. Tellem, der er partner i det amerikanske pr-firma Tellem Grody PR Inc.

»Folk glemmer, tilgiver eller ved det slet ikke«, siger hun til Morning Consult.

Florence Villeseche fra CBS er enig.

»Hvis en person er en stjerne, vil vedkommende stadig være en stjerne bagefter«, siger hun.

»Hovedparten af forbrugerne vil tænke, at vedkommende nok er blevet renset for anklage«.

Kun få af MeToo-anklagerne er endt som domstolssager, og sexchikane er vanskelig at retsforfølge uden klare beviser. Derfor er det svært at vide, hvem der har gjort hvad. Efter at over 200 mænd og enkelte kvinder i USA er blevet udpeget som krænkere offentligt, har bevægelsen fået kritik for at ramme lige så mange uskyldige som skyldige.

Skuespilleren Liam Neeson, der er kendt fra film som blandt andet ’Schindler’s List’ og ’Batman Begins’, har kaldt bevægelsen for »lidt af en heksejagt«.

»Nogle berømte mennesker bliver pludselig anklaget for at røre en eller anden piges knæ eller sådan noget, og pludselig bliver de fjernet fra deres program«, sagde han til det irske medie RTE. Uden dog at komme med konkrete eksempler på en sådan sag.

Flere kvinder, som for eksempel de franske skuespillere Catherine Deneuve og Brigitte Bardot, har luftet en lignende kritik af MeToo.

Men sagernes forløb tyder på, at de anklagede mænd ikke nødvendigvis tager en længere detour fra karrieresporet.

Og måske lægger vi for meget i hele comeback-fænomenet, pointerer Florence Villeseche. Og i den anklagede mand eller kvindes skæbne i det hele taget. Mediebevågenheden fokuserer ifølge Villeseche mere på de anklagede end på det generelle problem, der hedder ulige magtstrukturer mellem kønnene.

»Men MeToo-bevægelsens opgave er at holde fokus«, siger hun.

»Så det ikke bliver et emne, som folk kan affærdige med bemærkningen: »Vi har håndteret det og fundet to syndebukke, som er bandlyst fra branchen, og resten integrerer vi bare««.

Kevin Spacey, skuespiller Anklage: I oktober og november 2017 stod otte navngivne mænd og syv anonyme mænd frem med anklager om, at Kevin Spacey havde udsat dem for sexforbrydelser eller sexchikane, nogle imens de stadig var teenagere. Flere anklager om det samme er senere fulgt. Otte af sagerne er politianmeldt, men uden at Spacey endnu er sigtet. Respons: Kevin Spacey kommenterede den første anklage med et tweet, hvor han skrev, at han ikke huskede episoden, men skyldte anklageren »sin dybfølte undskyldning, for hvad der vil have været dybt upassende fuldemandsadfærd«. I samme tweet sprang han ud som homoseksuel. Han har ikke kommenteret efterfølgende anklager, men repræsentanter har i en udtalelse skrevet, at han søger behandling. Det fremgår ikke for hvad. Konsekvens: Netflix fjernede ham fra hovedrollen i tv-serien ’House of Cards’ og har udskudt premieren på en anden film, som Spacey spillede hovedrollen i. Flere andre virksomheder i underholdningsbranchen har kappet deres bånd til Spacey. Status: I midten af august var der premiere på den sidste film, Kevin Spacey nåede at indspille inden anklagerne.’Billionaire Boys Club’, hvor Spacey spiller en birolle, floppede. 823 kroner indtjente den på premieredagen. Arkivfoto: Evan Agostini/Invision/AP

En indgroet vane

Det virkelige problem er netop ikke den enkelte krænker, men at sexchikane er en indgroet vane i mange miljøer. Det pointerer Kenneth Reinicke, der er kønsforsker ved Roskilde Universitet og på baggrund af MeToo-bevægelsen er i færd med at skrive en bog om mænd, der krænker kvinder.

»Stadig accepterer man i rigtig mange samfund dårlig opførsel fra mænds side uden at sige, at det er en kulturel, grænseoverskridende handling. MeToo-bevægelsen er virkelig oppe imod nogle nedarvede kulturelle forestillinger om berettigelse og om, at sexchikane nok ikke er så slemt«, siger han.

Man kan se de forskellige comebacks som et tegn på, at flere i underholdningsbranchen bare har ventet på, at stormen skulle lægge sig.

»I starten blev der lavet damage control. Kevin Spacey er en af verdens største stjerner, og alligevel røg han. Men på det tidspunkt kan der have været mange internt i de brancher, som dybest set mente, at det bare er sådan, kulturen er, og at der ikke er nogen, der har taget skade af sexchikane«, siger han.

»Det har man selvfølgelig ikke turdet sige på det tidspunkt, men nu har vi fået det lidt på bagkant«.

Det rodede efterspil fra MeToo-bevægelsen understreger, hvor stor en opgave der stadig er tilbage, vurderer han.

»Man skal virkelig forstå, hvor svært det har været at problematisere og italesætte sexchikane før MeToo for at kunne forstå, hvor svært det er at få forandringerne til at indlejre sig alle steder i samfundet«.

James Franco, skuespiller Anklage: I januar anklagede fem navngivne kvinder James Franco for at have udsat dem for sexchikane ved at tvinge dem til oralsex og presse dem til nøgenscener. Det skete i en artikel i The Los Angeles Times. Ifølge kvinderne havde krænkelserne fundet sted under indspilning af filmen ’The Long Home’ og på Francos skuespillerskole Studio 4. Respons: Franco afviste anklagerne i tv-programmet ’The Late Show’ og sagde blandt andet: »Men jeg støtter fuldstændig dem, der står frem og bruger deres stemmer, for de har i så lang tid ikke haft en stemme. Så jeg vil ikke på nogen måde lukke ned for dem«. Konsekvens: New York Times aflyste en event med skuespilleren, magasinet Vanity Fair photoshoppede ham ud af en forside med tidens store skuespillere, og han blev mod forventning ikke oscarnomineret i år. Status: James Franco er aktuel i anden sæson af HBO-serien ’The Deuce’, hvor han spiller begge roller som tvillingeparret Vincent og Frankie Martino. Han er også med til at instruere og producere serien. Efter en intern undersøgelse konkluderede HBO, at tv-selskabet ikke så nogen problemer i at lade ham fortsætte, men flere amerikanske medier spekulerer i, at seriens kvindelige skuespillere er mere synlige på plakaterne for serien end Franco i denne sæson. Film som ’The Long Home’ og ’Pretenders’ med Franco på rollelisten er stadig på vej. Arkivfoto: Richard Shotwell/Invision/AP

Hvem er de gode?

MeToo-opmærksomheden vendte i denne uge tilbage, da chefen for den amerikanske medievirksomhed CBS, Leslie Moonves, trak sig fra sin stilling efter tolv kvinders beskyldninger om seksuelle overgreb og chikane. Han afviser beskyldningerne og vil ikke blive tiltalt, fordi de omhandler overgreb begået før årtusindskiftet.

Washington Posts klummeskribent Monica Hesse brugte anledningen til at undre sig over, hvorfor offentligheden tilsyneladende accepterer, at de ikke-strafbare eksempler på chikane slås hen.

Hun beskriver, hvordan hun først tænkte, at Leslie Moonves heldigvis ikke blev beskyldt for at have gjort noget lige så slemt som Harvey Weinstein.

»Og så hadede jeg mig selv: Vi taler om potentiel ødelæggelse af kvinders karrierer og psyker, og her opvejede jeg ikke Moonves mod god opførsel, men mod en mand, hvis foretrukne påklædning til et forretningsmøde efter sigende var en åben badekåbe«, skriver hun.

Hun mener, at Harvey Weinsteins omfattende sag er endt med at blive en distraktion fra det egentlige problem, fordi anklager mod andre som f.eks. skuespilleren James Franco blev slået hen.

Bill Cosby, komiker Anklage: Bill Cosbys sag er lidt uden for nummer, eftersom den allerede var offentligt kendt, før MeToo-bevægelsen startede. Siden 2015 har over 60 kvinder anklaget ham for alt fra sexchikane til at bedøve dem med stoffer og voldtage dem. Anklagerne omfatter begivenheder så langt tilbage som 1960’erne. Mange af kvinderne har været aktive i MeToo-bevægelsen. Respons: Cosby selv har nægtet alle andre anklager, end at han har haft sex på stoffer. Konsekvens: I april blev komikeren dømt for tre forbrydelser i forbindelse med bedøvelse og voldtægt af en kvinde i 2004. Status: Bill Cosby og hans kone har i denne uge forsøgt at få sagens dommer til at trække sig, inden høringerne i forbindelse med Cosbys strafudmåling forventes at begynde 24. september. Den maksimale straf er 30 års fængsel. Arkivfoto: Matt Rourke

»James er absolut ikke nogen Harvey Weinstein«, sagde en af de kvinder, der kom med anklagerne mod ham.

Skuespilleren James Franco fik i januar en Golden Globe for sin rolle som den elendige filmmager Tommy Wiseau. Kort efter blev han anklaget for sexchikane af fem kvinder – anklager, han selv afviste. Dog med kommentaren:

»Men jeg støtter fuldt ud dem, der står frem og bruger deres stemmer, for de har i så lang tid ikke haft en stemme«.

Der er ikke efterfølgende rejst sag mod Franco, men producenten HBO måtte tage stilling til hans rolle i tv-serien ’The Deuce’, hvis anden sæson netop har haft premiere. Her spiller han lidt prekært et tvillingepar, der tjener penge på prostituerede i 1970’ernes pornoindustri. HBO besluttede at beholde Franco på rollelisten.

»Folk kan stadig gøre sig skyldige i sexchikane, uden at det rigtig har nogen konsekvenser«, vurderer Inge Ejbye Sørensen, der forsker i kulturpolitik ved Glasgow University og har fulgt MeToos udvikling efter Weinstein-skandalen.

»Det anses som noget, der hører industrien til, og derfor kan man komme igen efter den slags anklager«.

Louis C.K. holder MeToo i live

Inge Ejbye Sørensen pointerer, at anklagede som Harvey Weinstein er færdige i branchen, fordi der er en retssag imod ham.

Men betyder det så, at bevægelsen har fejlet, når mindre anklager kan slås hen? Nej, mener hun.

»At nogle af de mænd, der har været under anklage, kommer tilbage, giver også bevægelsen en mulighed for at tage emnet op igen, så på den måde kan det være med til at holde samtalen i live«, siger hun.

Pointen er, at hver samtale er et skridt på vejen til at ændre normen for det acceptable. Og MeToo-samtalen eksisterede ikke før.

Morgan Freeman, skuespiller Anklage: I maj anklagede otte forskellige kvinder Morgan Freeman for sexchikane i en artikel på mediet CNN. Otte andre sagde, at de havde set Freeman chikanere kvinder ved for eksempel at tage på dem mod deres ønske. Krænkelserne skulle blandt andet have fundet sted under indspilningerne af filmen ’Going In Style’ (2015) og ’Now You See Me’ (2012). Respons: I en udtalelse undskyldte Morgan Freeman over for kvinder, der har været utilpasse, eller som ikke har følt sig respekteret af ham. Men han afviser, at han har medvirket til et utrygt arbejdsmiljø eller krænket kvinder. Konsekvens: Finansvirksomheden Visa fjernede reklamer, som Freeman havde lagt stemme til. Hans advokater trak sig fra at repræsentere ham. Status: Der er ikke rejst sager mod Morgan Freeman. Hans kommende produktioner med blandt andet Disney, ’The Nutcracker and the Four Realms’, og National Geographic, ’The Story of God’, udkommer som planlagt. Arkivfoto: Peter Barreras/Invision/AP

»Det gør en forskel, at det er nyhedsværdigt, og at vi snakker om, om det overhovedet er okay, at Louis C.K. kommer igen«, tilføjer hun.

Og der bliver snakket om komikerens diskrete genkomst. Ejeren af klubben Comedy Cellar, hvor Louis C.K. gik på scenen første gang efter at have indrømmet sexchikane, har efter komikerens overraskende optræden ligget i krig på Twitter med to af de kvinder, der anklagede Louis C.K. for krænkelser. I lighed med mange andre Twitter-brugere synes de bestemt ikke, at komikeren har været stille længe nok.

Efter en tænkepause har ejeren, Noam Dworman, nu helt trukket sin støtte til Louis C.K., som vi ikke skal regne med at se tilbage på Comedy Cellar lige foreløbig.

»Jeg er meget vred på ham, for det har påvirket mit liv substantielt, og ikke hans, og det er jeg ikke sikker på, at han er klar over«, sagde han i sidste uge til mediet The Huffington Post med henvisning til den shitstorm, der efterfølgende har været mod Comedy Cellar.

Jeffrey Tambor, skuespiller Anklage: To navngivne kvindelige kollegaer på Amazon-serien ’Transparent’, hvor Jeffrey Tambor spiller hovedrollen, anklagede ham i november for at komme med sjofle bemærkninger, tage på dem og presse sig op ad dem. Respons: Tambor har afvist alle beskyldninger om sexchikane. Han beklager dog, at han er vanskelig at arbejde sammen med: »Nogle linjer blev slørede. Jeg var svær. Jeg var ond«. Konsekvens: Amazon har afbrudt samarbejdet med Jeffrey Tambor, og sidste sæson af ’Transparent’ bliver uden ham. Han blev taget af nogle af plakaterne til filmen ’Stalins død’. Status: Netflix beholder ham på serien ’Arrested Development’. Netflix og flere skuespilkollegaer fra serien har været omhyggelige med at nævne deres positive oplevelser med at arbejde sammen med Tambor. Men efter et akavet interview har medieproducenten aflyst alle fremtidige interviews, der skulle promovere serien. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Personligt mener Dworman, at det værste ved C.K.s comeback-forsøg er, at han ikke adresserede MeToo-sagen i sine jokes.

»Han talte ikke om elefanten i rummet, og det er det, komikere gør«, siger han.

Forsøget på at vende tilbage er i sig selv blevet genstand for humor, da tv-værten Stephen Colbert kommenterede CBS-chefen Leslie Moonves’ afgang med kommentaren:

»Moonves er væk ... I det mindste i ni måneder, indtil han dukker op igen for at give et set på Comedy Cellar«.

Spørgsmålet er, om det alligevel er for tidligt at sige, at Louis C.K. er tilbage.