»Nedladende, fobisk og nærsynet på en og samme tid«: Stort varehus censurerer beskrivelser af bøger om homoseksualitet og nazister Virksomheden Target har til forlag og forfatteres store vrede censureret ord som 'homoseksuel' og 'transkønnet' fra produktbeskrivelser af bøger på deres hjemmeside. Ifølge Target selv skyldes det en fejl.

Amerikanske Target, der bedst kan sammenlignes med Bilka, er raget uklar med en række forlag, efter at firmaet har censureret flere ord i produktbeskrivelsen af bøger på deres hjemmeside. Det skriver Publishers Weekly.

Særligt bøger om seksualitet og Anden Verdenskrig er blevet finkæmmet for 'stødende' ord. Det er ord som 'nazi', 'transkønnet', 'stripper', 'homoseksuel' og 'bondage', der som følge af en automatiseret proces med en algoritme er blevet fjernet og erstattet af små stjerner. Og det vækker harme hos mange forlag og forfattere.

En af de berørte forfattere er Jack Halberstam. Hans bog, 'Trans: A Quick and Quirky Account of Gender Variability', har til hans store utilfredshed fået frasorteret ord fra sin produktbeskrivelse:

Det er nedladende, fobisk og nærsynet på en og samme tid Jack Halberstam, forfatter

»At erstatte titler med 'bip' afslører en virkelig mærkelig logik omkring det 'at gøre fortræd' og at 'fornærme'. Det forudsætter, at detailhandleren i al sin kollektive visdom ved, hvad dens kunder vil blive stødt af og derfor forsøger at beskytte dem mod det. Det er nedladende, fobisk og nærsynet på en og samme tid«, siger han til The Washington Post.

Skyldes en forglemmelse

Det er særligt universitetsforlag, der skyder skarpt mod Target - heriblandt pressechefen for Ohio State University, Tony Sanfilippo. Ifølge ham er det muligt, at det blot er en velmenende politik, der er gået skævt i forsøget på at undgå kontroverser:

»Men hvis de vil holde nazister væk fra deres side eller produkter med nazist-tema væk fra deres søgeresultater, er der andre ikke-censurerende måder at gøre det på. Du kan ikke stoppe nazister, hvis ikke du kan sige 'nazister'. Og hvis ikke du kan søge efter bøger om det transkønnede fællesskab, er din søgemaskine og din virksomhedsfilosofi moralsk fejlbehæftede«, siger han.

Hvis ikke du kan søge efter bøger om det transkønnede fællesskab, er din søgemaskine og din virksomhedsfilosofi moralsk fejlbehæftede Tony Sanfilippo, pressechef for Ohio State University

Torsdag erkendte virksomheden på sin hjemmeside, at den for nyligt var blevet opmærksom på, at udvalgte ord blev fjernet fra produktbeskrivelser af bøger. På virksomhedens hjemmeside skriver talskvinden for Target, Jenna Reck:

»Som mange andre detalvirksomheder vil Target ikke have, at banden og andre udvalgte ord optræder på vores hjemmeside i en bestræbelse på at sikre en positiv indkøbsoplevelse«.

Og derfor frasorterede en algoritme ordene.

Jenna Reck erkender dog, at de censurerede ord på bøgerne »var en forglemmelse« fra virksomhedens side, og at de igen bør inkluderes i beskrivelserne af bøgerne. Target arbejder nu på at opdatere beskrivelserne, så de igen matcher de, de har fået fra forlagene.

Det er ikke første gang, at ord forsvinder fra Targets hjemmeside. I december sidste år blev ordet 'queer' - på dansk homoseksuel - fjernet fra produktbeskrivelsen af Nina Packebushs roman 'Girls Like Me'. Ifølge forfatterinden har Target forklaret hende, at ordet blev censureret, fordi virksomheden anså det som »nedsættende«.

Først efter pres fra både Nina Packebush og hendes forlag erstattede Target 'homoseksuel' med 'transseksuel' - en ændring, der efterlader en ukorrekt reference til bogens hovedperson.