Detektorfører finder guldskat i Jyderup Guldfund på Jyderup er det største fund på Vestsjælland fra perioden år 440 til 550 efter vor tidsregning.

Det begyndte med et rigtig godt fund for detektorfører Jesper Løkke Jørgensen.

En guldtråd rullet op til en ring. På en mark i Jyderup. Ikke dårligt.

Men så fandt han også to små guldbarrer. Ret vildt.

Nu er hele området blevet udgravet i samarbejde med Museum Vestsjælland, og i alt er der dukket seks stykker guld op.

»Det er første gang, vi har fundet sådan en skat. Vægtmæssigt er den ikke stor, men det er det største fund på Vestsjælland fra denne tid«, siger Kirsten Christensen, museumsinspektør ved Museum Vestsjælland til TV Øst.

Guldet vejer samlet 120 gram og stammer fra perioden omkring år 400 til 550 efter vor tidsregning, ældre germansk jernalder. Fra samme periode er også andre store og kendte guldskatte, eksempelvis de mange fund fra Gudme-egnen og de berømte, nu for længst omsmeltede guldhorn fra Møgeltønder-egnen.

Til TV Øst forklarer museumsinspektøren, at guldet er betalingsguld: Man har kunnet klippe stykker af det og bruge det som betalingsmiddel.

Fundet er danefæ, som skal udstilles på Nationalmuseet. Jesper Løkke Jørgensen får både æren og en dusør for fundet. Men det er nu ikke det vigtigste, siger han til TV Øst:

»Det er stort for mig at kunne bidrage med noget til danmarkshistorien. At komme med ny viden om vores forfædre. Jeg kan stadig ikke helt forstå det«.