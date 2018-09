»Det her er helt vildt«: Amatørarkæologer finder 1.500 år gammelt guld Guldsmykker fundet på øen Hjarnø i Horsens Fjord kan måske være offer til guderne efter voldsomt vulkanudbrud.

Amatørarkæologer har gjort et nyt opsigtsvækkende fund i den danske muld.

Flere end 32 perler og guldstykker med mere end 1500 år på bagen er ifølge DR fundet på øen Hjarnø i Horsens Fjord.

Skatten rummer blandt andet guldperler, hængesmykker, en guldnål og små guldklip, der i jernalderen blev brugt som betalingsmiddel.

De første guldstykker blev fundet af tandplejer og amatørarkæolog Terese Refsgaard fra Aarhus i foråret 2017.

»Der kan gå år imellem, at en amatørarkæolog finder guld, og for nogle lykkes det aldrig, så det her er helt vildt«, siger Terese Refsgaard til DR.

Forskningschef Mads Ravn, VejleMuseerne, vurderer, at guldet er fra perioden lige før vikingetiden. Det vil sige, at det formentlig er blevet gravet ned i årene omkring år 500.

Foto: Vejlemuseerne

Fundet kan ifølge forskningschefen være vidnesbyrd om, at Hjarnø har været i kontakt med Romerriget.

»De har nok været med til at plyndre dernede, så vores fund er et lille levn fra en turbulent tid i verdenshistorien, hvor guldet taler sit eget klare sprog«, siger han til DR.

Guldstykkerne skal nu analyseres nærmere med henblik på at afklare dets oprindelse.

Guldet kan have været en dommedagsofring

Forskningschefen mener, at guldet måske kan have været en form for dommedagsofring.

I år 536 skete der et voldsomt vulkanudbrud i El Salvador i Mellemamerika. Det udløste en askesky, der bredte sig over store dele af kloden.

Vulkanudbruddet og askeskyen satte sig også spor i Skandinavien.

Det kan måske have udløst angst og kaos, der har fået datidens mennesker til at ofre deres mest værdifulde ejendele.

Foto: Vejlemuseerne

»Det er fristende at konkludere, at de stakkels mennesker, der oplevede askeskyen og de hurtige klimaforandringer desperat prøvede alt for at undgå kaos«.

»Dermed kommer guldet på banen som en dyrebar offergave til de magter, der straffer én«, siger Mads Ravn i en pressemeddelelse.

Alle guldfund betragtes som danefæ og skal derfor sendes til Nationalmuseet.

Men først skal de fundne genstande udstilles på en kommende særudstilling på Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle.

ritzau