Tidligere Spotify-chef sagsøger streamingtjenesten for kønsdiskrimination Tidligere højtstående chef i Spotify sagsøger virksomheden for systematisk at diskriminere kvindelige ansatte. Ifølge streamingtjenesten er der ingen hold i anklagerne.

Systematisk diskrimination af kvindelige ansatte og drengeture fyldt med stoffer og voldelige sammenstød. Det er ifølge den tidligere højtstående salgschef, Hong Perez, hverdag i streamingtjenesten Spotify.

Derfor lægger hun nu sag an mod firmaet, skriver flere udenlandske medier.

Hong Perez fremhæver særligt de såkaldte »drengeture« til Sundance Film Festival i 2016 og 2017.

Med til filmfestivalen havde Spotifys salgschef i USA, Brian Berner, udelukkende inviteret mandlige ansatte - også selv om andre kvindelige ansatte var bedre kvalificerede til opgaven. Turene var ifølge Hong Perez præget af euforiserende stoffer og voldelige sammenstød.

En anden salgschef skal ligeledes have givet mandlige ansatte højere løn end kvindelige.

Ingen hold i beskyldningerne

Spotify ser ifølge Perez også gennem fingre med seksuelle krænkelser, og en chef i Spotify er angiveligt blevet forfremmet, selv om han - efter at have krænket kvindelige ansatte - havde en advarsel fra cheferne hængende over hovedet. Den forfremmede chef tog desuden sine mandlige medarbejdere med på stripklubber i Atlantic City.

Selv om vi ikke kan kommentere på de specifikke detaljer i et igangværende sagsanlæg, er der ingen hold i disse beskyldninger Repræsentant fra Spotify

Spotify selv afviser alle anklager om systematisk diskrimination. Til det amerikanske medie Variety, siger en repræsentant fra firmaet:

»Hos Spotify tolererer vi ikke nogen form for diskrimination. Selv om vi ikke kan kommentere på de specifikke detaljer i et igangværende sagsanlæg, er der ingen hold i disse beskyldninger«.

Hong Perez blev fyret fra Spotify, da hendes daværende chef, Brian Berner, i marts kom i karambolage med sin chef. Brian Berner havde efter sigende lavet en rabataftale med en kunde i bytte for gratis billetter til begivenheder i Madison Square Garden. Men i stedet for selv at tage skraldet, gav Brian Berner ifølge Hong Perez hende skylden, og hun blev fyret for at have overtrådt firmaets adfærdskodeks.