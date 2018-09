»Hvad er det, man kan se derude?«: Roman om norske kystfiskeres liv giver krop og stemme til en nærmest usynlig livsform Trilogien om Ingrid Barrøy og det norske kystfolk har givet Roy Jacobsen stor succes i både Norge og udlandet.

Roy er en dreng på 7 år. Han står ved Norges vestkyst. Oslo ligger små 1.000 kilometer længere sydpå. Året er 1961. Ved siden af Roy står en kvinde.

Han peger ud mod horisonten.

»Hvad er det, man kan se derude?«. Hans unge øjne kan kun se noget dunkelt, der flimrer på det sted, hvor havet står som en lineal.

»Det er det smukkeste sted i verden«, forklarer kvinden – en forklaring, den 7-årige dreng aldrig glemte.

Det kan han være glad for i dag, for den lille anekdote fra strandkanten blev afsæt for nogle af de mest succesrige bøger af den nu 63-årige forfatter Roy Jacobsen.

Hans trilogi om fiskeriet fra kysten eller fra de ensomt beliggende småøer begyndte med romanen ’De usynlige’ i 2013 og fortsatte med ’Hvidt hav’ to år senere. I 2017 afsluttede han trilogien med romanen ’Rigels øjne’, som i går udkom på dansk.

Handlingen i ’De usynlige’ foregår netop på en af de småøer, som kvinden på stranden mente var det smukkeste sted i verden.

»Min mor er vokset op i området, og på et tidspunkt boede jeg der også selv i nogle år. Dengang fik jeg kvindens livshistorie. Det viste sig, at hun havde boet på en af øerne i 53 år. Hun og en tante på 79 år var de to sidste, der var flyttet fra øen«.

Roy Jacobsen har i årenes løb besøgt den lille ø i horisonten mange gange, men kvinden vendte aldrig tilbage, selv om hun levede, til hun blev over 90.

Hvide pletter i historien

Mens kvinden stadig var rask og rørig, var det hende, der i sommerferierne lærte Roy og kammeraterne, hvordan de skulle fiske og ro, og det var hende, der lærte dem navnene på øerne, fiskene og fuglene i området.

I sine tre bøger om kystfolket i regionen Helgeland kortlægger han det, han selv kalder hvide pletter i den nyere norske historie. Romanerne fortæller om en livsform, der stort set ikke findes fortællinger om.

»Kystfolket var knap nok skatteobjekter, selv om der var tusindvis af dem«, siger Roy Jacobsen. Han mener, værdien af kystfolkets arbejde er stærkt undervurderet i nyere norsk historie.

»De akkumulerede enorme værdier til samfundet, og sådan har det været siden sagatiden. De har stået for langt større indtægter til det norske samfund, end vi har fået fra olie og gas«.

Oliemilliarderne er historien om det moderne Norge, men ikke engang i landets ældre historie har kystfiskerne fået den plads de fortjener, mener Roy Jacobsen.

»Hvis du går ind på et lokalmuseum, vil du se Norge beskrevet som et bondeland, men indtægterne er jo altid kommet fra havet«, siger forfatteren.

Kvindernes indsats

Han ser også sin trilogi som en kortlægning af kvindernes betydning for livet på den norske kyst. Heller ikke kvindernes arbejde har ifølge forfatteren fået større opmærksomhed.

»Kvinderne var helt nødvendige, for at fiskeriet kunne fungere. Når mændene tog til Lofoten, havde de mad og klæder og fiskeudstyr med sig. Alt det havde kvinderne fremstillet, nogle gange sammen med mændene«.

Kystfiskerne var væk i op imod tre måneder ad gangen, og det tog ifølge Roy Jacobsen 400 arbejdstimer at udstyre en fisker med den fornødne udrustning.

»Hvis du havde en mand og to sønner, var det 1.200 arbejdstimer. Hvis du oveni havde endnu en søn og en far, der skulle af sted, er vi oppe på en arbejdsindsats, der svarer til, hvad en norsk industriarbejder leverer på årsbasis. Det er ikke en naturlig del af norsk bevidsthed. Det er nærmest usynligt«.