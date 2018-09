100 år gamle billeder af sygeplejersker offentliggjort i håb om at finde efterkommere Sygeplejersker under Første Verdenskrig fortjener imidlertid at være kendt som individer ligesom de soldater, de tog sig af.

Sygeplejersker i erindring – især, gætter jeg, hvis man var indlagt på et lazaret – var sådan nogle, man forlener med en sepia-lignende tintning, som på gamle fotos.

Sepia eller sådan en slags sort-hvid, der næsten er ved at gå i opløsning, men hvor sygeplejerskerne fremstår svale og kompetente, sådan en lidt neutral omsorg, der ikke gør forskel på folk.

Sygeplejersker giver totalt mening i sort-hvid. Er sygeplejersker i farver, hudfarver, bliver det næsten porno.

Når man ikke har været indlagt på et lazaret under Første Verdenskrig, kan det selvfølgelig stille sig lidt anderledes. Det er for at ære disse sygeplejerskers krigsindsats, at den engelske Heritage-fond nu har offentliggjort en del 100 år gamle billeder, i håbet om at de, der ser dem, får øje på en formoder og vil fortælle, hvem hun er. Alle sygeplejerskerne på billederne arbejdede på Wrest Park i Bedforshire, Englands første krigshospital, på et stateligt gammelt herresæde.

Historikeren Andrew Hann siger til The Guardian, at »disse kvinder var hospitalets rygsøjle, ja fungerede ligefrem sådan for hele krigsindsatsen. Derudover trøstede de soldaterne, der var traumatiserede af krigens rædsler. De fortjener at være kendt som individer ligesom de soldater, de tog sig af«.

Billederne er farvelagt for at gøre genkendelsen af sygeplejerskerne lettere.