Livstidsfangen Ahmet Altan: »Ligegyldigt hvor I låser mig inde, vil jeg rejse i verden på mit grænseløse sinds vinger« Den tyrkiske forfatter Ahmet Altan blev tidligere i år idømt livsvarigt fængsel for forsøg på at omstyrte konstitutionen i sit land. Dette essay fra 2017 er skrevet fra fængslet imens han afventede sin dom.

En genstand i bevægelse er hverken, hvor den er, eller hvor den ikke er«, lader Zeno forstå i sit berømte paradoks. Lige siden min ungdom har jeg ment, at dette paradoks passer bedre til litteraturen eller, ja, til forfatterne end til fysikken.

Jeg skriver disse ord fra en fængselscelle.

Hvis man føjer sætningen »Jeg skriver disse ord fra en fængselscelle« til ligegyldigt hvilken fortælling, tilføjer man en anspændt modstandskraft, en skræmmende stemme, der rækker ud fra en mørk og gådefuld verden, den modige holdning hos et robust offer og en slet skjult bøn om medlidenhed.

Det er en farlig sætning, der kan bruges til at udbytte folks følelser. Og forfattere afholder sig ikke altid fra at bruge sætninger på en måde, der tjener deres egne interesser, når det gælder muligheden for at røre folks følelser.

Alene at forstå, at dette er deres hensigt, kan være nok til, at læseren føler medlidenhed med ophavsmanden til den sætning.

Men vent. Før I begynder at slå på medlidenhedens trommer for mig, så lyt til, hvad jeg vil sige jer.

Jo, jeg er anbragt i et topsikret fængsel midt i ødemarken.

Jo, jeg bor i en celle, hvor døren åbnes og lukkes til klirren og raslen af metal.

Jo, de giver mig mine måltider gennem et hul midt i døren.

Jo, selv det øverste af murene i den lille brolagte gård, hvor jeg vandrer frem og tilbage, er dækket med stålbure.

Jo, jeg har ikke tilladelse til at få besøg af andre end mine sagførere og mine børn.

Jo, jeg har forbud mod at sende så meget som et brev på to linjer til mine kære.

Jo, når jeg har brug for at komme på hospitalet, trækker de håndjern frem fra et metalbundt og sætter dem fast om mine håndled.

Jo, hver gang de henter mig ud af min celle, slår deres ordrer mig i ansigtet: »Løft dine arme, tag dine sko af!«.

Alt dette er sandt, men det er ikke hele sandheden.

På sommermorgener, hvor de første solstråler kommer gennem de nøgne vinduestremmer og gennemborer min pude som skinnende spyd, hører jeg den glade sang fra trækfugle, som har haft deres bo under fængselsgårdens tagskæg, og de mærkelige knækkende lyde, som fangerne laver i den anden gård, når de vandrer rundt og knuser de tomme vandflasker under deres fødder.

Jeg lever med følelsen af, at jeg stadig bor i den pavillon med have, hvor jeg tilbragte min barndom eller, og jeg ved virkelig ikke hvorfor, på et af de der hoteller på de livlige franske gader i filmen ’Irma la Douce’.

Når jeg vågner op til efterårsregnen, der rammer vinduestremmerne med budskab om nordenvindenes rasen, begynder jeg dagen ved Donau-flodens bredder på et hotel, hvor brændende fakler tændes foran facaden hver aften. Når jeg vågner op til den hviskende sne, der lægger sig i driver inden for vinduestremmerne om vinteren, så begynder jeg dagen i den datja med vinduesudsigt hvor Doktor Zivago søgte tilflugt.

Indtil nu er jeg aldrig vågnet i fængslet – ikke en eneste gang.

Om natten er mine eventyr fulde af endnu mere handling. Jeg strejfer om på Thailands øer, på Londons hoteller, på Amsterdams gader, i de hemmelige labyrinter i Paris, på Istanbuls kystrestauranter, i de små parker skjult mellem gaderne i New York, langs Norges fjorde og i Alaskas små byer med veje begravet under sne.

Man kan løbe ind i mig ved Amazonflodens bredder, på Mexicos kyster, på Afrikas savanner. Dagen lang taler jeg med mennesker, som ingen kan se eller høre, mennesker, der ikke eksisterer før den dag, da jeg kalder dem frem. Jeg lytter, mens de taler med hinanden. Jeg lever med i deres kærlighedshistorier, deres spændende oplevelser, deres håb, bekymringer og glæder. Sommetider klukler jeg for mig selv, mens jeg går rundt i fængselsgården, fordi jeg lytter til deres ret underholdende samtaler. Da jeg ikke ønsker at nedfælde dem på papir i fængslet, indskriver jeg alt dette med hukommelsens sorte blæk i krogene af min bevidsthed.