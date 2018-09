Smørtenoren fylder 75: Siden debuten har rekordholderen Julio Iglesias nærmest konstant turneret kloden rundt Med sange på mere end 14 forskellige sprog, er Iglesias er den musiker, som har indspillet sine sange på flest forskellige sprog.

Man kan mene, hvad man vil, om den spanske smørtenor Julio José Iglesias de la Cueva, der fylder 75 i dag søndag 24. september 2018. Og det er der sandelig også mange, som gør. Men med mere end 100 millioner solgte album er han for så vidt angår kommerciel succes oppe i en liga, kun de færreste opnår at spille i. Og med sange indspillet på hele 14 forskellige sprog er han såmænd indehaver af rekorden i at være den, der har indspillet på flest forskellige sprog. Han er med andre ord en stenrig, polyglot charmør.

Iglesias er lægesøn og fra Madrid. Hans far hed også Julio og var i øvrigt den yngste gynækolog i det spanske lægefags historie (hvilket man godt kunne gøre sig lystig over, sønnens endelig karrierevalg taget i betragtning, men det undlader vi).

Og som ung gik Julios planer ikke i retning af at synge og få kvinder til at dåne af fryd over sin stemmes sonore klang.

Næh nej. Han ville være advokat, og mens han studerede jura på San Pablo Universitet i Madrid, tjente han lommepenge som professionel fodboldspiller, idet han stod på mål for andendivisionsklubben Read Madrid Castilla, men den sport måtte han opgive, da han kom ud for en automobilulykke, der var lige ved at koste ham førligheden permanent, men heldigvis kun forhindrede ham i at gå i nogle år.

Men da han var indlagt med diverse brud på bevægeapparatet, fik han ved en barmhjertig sygeplejerskes mellemkomst en guitar – til terapeutiske formål. Og ved den lejlighed opdagede han, at han både kunne synge og skrive sange.

Som nyslået cand.jur. vandt han en talentkonkurrence med sangen ’La vida sigue igual’, hvilket var en slags motto for ham på det tidspunkt. Det betyder nemlig: Livet går jo videre. Det førte til en pladekontrakt, og hans første lp drønede ind på hitlisten og blev der i mere end tre måneder. Og da Spanien i 1970 skulle finde en repræsentant til det internationale melodigrandprix, faldt valget på den gode Julio Iglesias. Han blev kun nummer fire, men var ikke nedtrykt af den grund, og snart fik han et internationalt kæmpehit med ’Un canto a Galicia’.

Så begyndte det at gå stærkt. Hit efter hit fossede fra Iglesias hånd og stemme. Tyskerne fik øjnene op for ham, og det samme gjorde franskmændene – eller måske snarere de franske kvinder, som altid har forstået at værdsætte mænd med smukke stemmer og pænt hår.

I slutningen af 1970’erne kom turen til USA. Og med base i Miami gik han målbevidst i gang med at indtage den del af Amerika, hans forfædre havde overladt til englænderne og franskmændene i kolonitiden. Et højdepunkt blev, da han indspillede ’To All The Girls I’ve Loved Before’ med selveste Willie Nelson.

Siden debuten har Julio Iglesias nærmest konstant turneret den ganske klode over, og i pauserne mellem koncerterne har han flittigt besøgt pladestudierne. Fyrretyve album er det blevet til, det seneste udkom sidste år med titlen ’Dois coracoes’ – det er portugisisk og betyder ’to hjerter’.

Julio Iglesias er gift med den nederlandske fotomodel Miranda Rijnsburger. Hende har han fem børn med. Og med hans første kone blev det tre styks. Når ikke han er på turné, opholder han sig gerne i Den Dominikanske Republik, hvor familien har en hacienda i den dyre ende og desuden ejer en lufthavn med mere.