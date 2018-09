Stafylokokker tog livet af Caravaggio Den store barokmaler døde hverken af blyforgiftning eller syfilis. Han døde af blodforgiftning efter stafylokokker, viser en ny undersøgelse.

Han var en af barokkens helt store malere med hang til prostituerede, sprut og slagsmål. Og i 400 år har det være et mysterium, hvad den berømte Michelangelo Merisi da Caravaggio døde af som 39-årig i 1610.

Nogle forskere har ment, at Caravaggio døde af blyforgiftning, andre at han blev dræbt som hævn for et mord, Caravaggio stod bag. En tredje forklaring har været malaria. Og endelig har der været teorien om, at den promiskuøse maler døde af syfilis.

Men nu har forskere fastslået, at han døde af blodforgiftning, efter der var gået stafylokokker i et sår fra et sværdhug, skriver online kunstmagasinet Hyperallergic.

Et hold af franske og italienske forskere fra IHU Méditerranée Infection Instiute i Marseilles har offentliggjort en undersøgelse i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, hvor de fastslår dødsårsagen efter at have undersøgt det, der menes at være Caravaggios jordiske rester.

Og det var tænderne, der afslørede dødsårsagen. Her fandt forskerne rester af stafylokok-bakterier i nogle små blodkar.

Dømt og benådet

Caravaggio opnåede berømmelse for sine evner på et lærred, allerede da han var i 20'erne, og han blev hurtigt en feteret maler i Rom. Men han måtte flygte fra byen i 1606 efter at have dræbt en mand, som angiveligt var alfons. Caravaggio tog til det sydlige Italien og opholdt sig i perioder på Malta og Sicilien.

Det lykkedes efter nogle år for hans indflydelsesrige venner at få ham benådet, selv om paven tidligere havde dødsdømt ham in absentia.

Men på vej tilbage til Rom døde Caravaggio i den lille by Porto Ercole. Og det er her, forskerne har fundet det skelet, som med stor sandsynlighed er Caravaggios. Nogle af grundene til, at man mener, at der er tale om Caravaggio, er, at skelettet har den rigtige høje, 165 cm, det rigtige dødsår og desuden indeholder masser af bly i knoglerne. Caravaggio var kendt for at være sjusket, når han brugte bly i sin maling.