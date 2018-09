Reaktioner efter Cosbys fængselsdom: »I dag føler jeg en sejr i min sjæl og i mit hjerte. I dag er jeg fri« Det har affødt både positive og utilfredse reaktioner, at Bill Cosby i går blev idømt en fængselsstraf for groft seksuelt overgreb.

Gårsdagens fængselsdom til Bill Cosby, hvor den 81-årige amerikanske komiker blev idømt 3 til 10 års fængsel for groft seksuelt overgreb, har allerede affødt en lang række reaktioner fra forskellige tv-personligheder, komikere, borgerrettighedsaktivister og organisationer.

Hollywoods Handelskammer, der er ansvarlig for de berømte fortovsstjerner i området, har sagt, at fængselsdommen ikke får dem til at fjerne Cosbys stjerne på Hollywood Walk of Fame.

»Stjernerne er tænkt som værende permanente. De skal kun ære modtagerens professionelle bedrifter«, skriver handelskammeret i en udtalelse til mediet CBS.

De skriver videre, at det er »ærgerligt, når en stjernemodtagers liv ikke lever op til offentlighedens standarder og forventninger«.

»De forfulgte Jesus og se, hvad der skete. Ikke for at sige, at Hr. Cosby er Jesus, men vi ved, hvad dette land har gjort mod sorte mennesker i hundredvis af år« Andrew Wyatt

Forfulgt ligesom Jesus

Cosbys sag har verseret i flere år, og efterhånden har flere end 60 kvinder stået offentligt frem med anklager om seksuelle krænkelser og overgreb, som Bill Cosby gennem årtier skulle have stået bag.

Cosby blev i går dømt for i 2004 at bedøve og begå seksuelt overgreb mod Andrea Constand. Selv om komikeren stiltiende tog imod dommen, var tonerne skarpe fra holdet af advokater omkring ham.

En af talsmændene for Cosby, Andrew Wyatt, sagde efter retssagen ifølge New York Times, at det hele var en del af den »sexkrig«, som foregår i den amerikanske hovedstad Washington D.C. for tiden, og Wyatt mente, at Cosbys retssag var den »mest racistiske og sexistiske« i USA's historie. Endvidere sammenlignede han retssagen med Jesus' skæbne.

»De forfulgte Jesus og se, hvad der skete. Ikke for at sige, at Hr. Cosby er Jesus, men vi ved, hvad dette land har gjort mod sorte mennesker i hundredvis af år«, sagde Andrew Wyatt.

Anderledes taknemmelige for dommen er en af de kvinder, Sarita Butterfield, som har anklaget Cosby for at forgribe sig på hende seksuelt tilbage i 1979.

»I dag føler jeg en sejr i min sjæl og i mit hjerte. I dag er jeg fri«, siger Sarita Butterfield til CNN.

Hvid overlegenhed med falske anklager

Men der også andre end Cosbys talsmand Andrew Wyatt, som mener, at retssagen atter viser, hvordan domstolene i USA viser racistiske tendenser i måden, de dømmer på.

»Bill Cosby har lige fået 10 år i fængsel i den racebaserede 'retssag', hvor der udelukkende er tale om hvid overlegenhed baseret på falske anklager«, skriver den antiracistiske strateg Tariq Nasheed på Twitter.

En anden twitterbruger deler en tegning, hvor en sort mand hænger livløs fra et træ, mens en masse hvide mennesker peger og griner. Ved siden af manden med rebet om halsen, står der Bill Cosby, mens der over de hvide mennesker står navne på folk som Harvey Weinstein, Woody Allen, Donald Trump og Roman Polanski, der alle er anklaget - og i hvert fald endnu ikke dømt - for seksuelle overgreb på kvinder.

Kommer til at elske fængslet

De fleste reaktioner på dommen kredser om, at Bill Cosby har fået som fortjent. En, der sætter pris på dommen, er den Emmy-vindende komiker Rosie O'Donnell. På Twitter takker hun Andrea Constand for at turde stå frem med anklagerne mod Cosby.

»Tak, Andrea Constand - for dit mod - hvordan har dit liv ikke været, siden du blev voldtaget af Bill Cosby«, skriver hun.