Hvaaa’ hvor ska' vi hen, du? Kære TV 2. Krævende klogeåger som mig mener, at du har kørt lige lovlig meget frihjul. Men stort tillykke med de 30 år

Så fylder du 30, gamle jas! Du har sgu gjort det godt! De fleste danskere har tilbragt tusindvis af fornøjelige timer i dit selskab. Man kan altid slå en sludder af med dig. Da du kom til verden på Kvægtorvet i Odense 1. oktober 1988, var storesøster ovre i Københavnstrup blevet lige lovlig sur og selvoptaget. Som barn nummer to og efternøler i public service-familien har du haft en let gang på jorden. Der er sjældent nogen, der bliver rigtig sure på dig. Krævende klogeåger som mig synes måske, at du kører lige lovlig meget frihjul, men hyggeligt – det er det sgu. Skål og tillykke med fødselsdagen i dag mandag 1. oktober!

Sådan kunne en skåltale lyde. For målt på popularitet er TV 2 den vildeste succeshistorie. Den nye kanal forstod fra starten, at fjernsyn er et folkeligt fritidsmedie. Tv er en integreret del af hverdagen, og den skal man holde af, hvis man vil lave brede programmer. Man skal forstå funktionen: »Hvad lavede du i går? Ikke noget. Jeg så tv«.

Afslappet stemning langt fra Bermudatrekanten

Og TV 2 var fra starten dus med seerne. Studieværterne havde glimt i øjet og talte til os i en behagelig, uhøjtidelig tone.

TV 2’s første, karismatiske direktør Jørgen Schleimann efterlod indtrykket af, at Kvægtovet var en borgerlig bastion – et provinsblåt modstykke til de røde lejesvende i Gyngemosen

Det stod i befriende kontrast til Danmarks Radios ophøjede henvendelsesform. Seerne kunne endelig sænke skuldrene og tage sig en slapper. Vi fik lov til at smide os i sofaen foran selvzappende programmer som ’Eleva2eren’.

»Hvaaa’, hvor ska’ vi hen, du«, spurgte skærmtrolden Hugo, mens vi spiste chips.

Ud over den afslappede henvendelsesform var den anden genistreg at køre med blåt blink. Og her tænker jeg ikke på programmet ’Station 2’, der kørte med udrykning og stor succes. Det blev sjældent sagt direkte, men TV 2’s første, karismatiske direktør Jørgen Schleimann efterlod indtrykket af, at Kvægtovet var en borgerlig bastion – et provinsblåt modstykke til de røde lejesvende i Gyngemosen. 30 år efter sidder den forestilling stadig fast, selv om ingen seriøse undersøgelser kan dokumentere politisk bias hos hverken DR eller TV 2.

Men fakta ændrer ikke nødvendigvis forestillinger. Jeg møder stadig folk, der taler om Bermudatrekanten mellem DR, Gyldendal og Politiken, som om den eksisterede. Og efter sigende skulle Schleimann ved særlige lejligheder have nævnt en ny trekant mellem TV 2, Tivoli og Jyllands-Posten.

For TV 2 er det nyttige ved det blå billede, at borgerlige flertal stort set lader dem være i fred. Et frasalg har godt nok været en konservativ mærkesag, men kombinationen af EU-lovgivning og folkelig modstand stikker en stor kæp hjulet på den drøm. Der er bred politisk og folkelig opbakning til statens kommercielle mediemastodont.

Tankevækkende er det også, at det er lykkedes TV 2 at flyve under radaren i brancheforeningen Danske Mediers årelange kampagne mod DR og deres brug af tekstnyheder. tv2.dk er en mindst lige så stor konkurrent til dagbladene som dr.dk. TV 2 har endda annoncer på sitet. Altså et statsejet medie i direkte konkurrence om onlineannonceindtægter, uden kritisk opmærksomhed.

Det er på behændig vis lykkedes TV 2 at være et public service-medie, når det er hensigtsmæssigt, og i lejr med de kommercielle, når det er lønsomt. Da reklameindtægterne faldt, fik TV 2 politisk opbakning til at blive en abonnementsforretning, selv om kernedefinitionen på public service er at sikre borgerne fri og lige adgang til kvalitetsindhold og uafhængig journalistik.

TV 2 tjener stort set deres penge selv. Og det går strygende. Ganske få hæver øjenbryn over, at Merete Eldrup tjener over en million mere end generaldirektør Maria Rørbye Rønns stærkt kritiserede løn i DR.