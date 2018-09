Se billederne fra et langt liv: Kim Larsen - fra Gasolin til Kjukken og afviste ridderkors

Kim Larsen har i mere end 40 år været et fyrtårn i dansk musik. Søndag morgen gik han bort i en alder af 72 år. Fra Gasolin'-tiden til Kim Larsen & Kjukken, Midt om natten, afviste ridderkors og festivaloptrædener i sommeren 18' - vi har samlet billederne fra Kim Larsens liv og karriere.

Foto: Klaus Holsting

Foto: Lars Hansen

Foto: Lars Hansen

Gasolin' bestod af Wili Jønsson, Franz Beckerlee, Bjørn Uglebjerg – senere erstattet af Søren Berlev – og Kim Larsen som forsanger.

Foto: Busser

Gasolin' i Jersie forsamlingsbygning i 1977.

Foto: Erik Petersen

Gasolins popularitet var skyhøj i deres storhedstid. Her fans, der stormer Illum for at få 'gassernes' autografer.

Foto: Kim Agersten

Foto: Kim Agersten

Her optræder Gasolin' i Helsingør Hallen i marts 1977.

Foto: Asger Sessingø

Foto: Viggo Landau

Foto: Viggo Landau

Her skriver Søren Berlev og Kim Larsen autografer til fans efter en koncert i Løkken i 1977.

Foto: Jacob Maarbjerg

Foto: Jacob Maarbjerg

Foto: Erik Friis

Foto: Erik Friis

Der var masser af rabalder, når Kim Larsen gik på scenen som forsanger for Gasolin'. Her under en koncert i 1977.

Foto: Erik Friis

Foto: Erik Friis

Fotograf Erik Friis fik i 1977 lov til at følge Gasolin rundt på deres Jyllands-turne.

Foto: Erik Friis

Foto: Erik Friis

Foto: Erik Friis

Foto: Jyllands-posten

Kim Larsen debutalbum som soloartist, Værsgo. Udgivet i 1973, mens han stadig var medlem af Gasolin'.

Foto: Polfoto

Foto: Polfoto

Kim Larsen og Stig Møller.

Foto: Erik Petersen

Foto: Erik Petersen

Gasolin' efter at have fået overrakt deres guld- og sølvplader.

Foto: Kim Agersten

Bølgerne gik ofte højt mellem medlemmerne af Gasolin'. Især Kim Larsen og guitaristen Franz Beckerlee, som her sidder på skuldrene af forsangeren, havde forskellige syn på tingene.

Foto: Asger Sessingø

Foto: Asger Sessingø

I startfirserne forsøgte Kim Larsen at slå igennem i USA. Det lykkedes aldrig, men det blev han senere taknemmelig for.

»Jeg takker guderne for, at jeg aldrig nogensinde fik et gennembrud i Amerika, selv om jeg virkelig stræbte efter det dengang. Tænk, om man var verdenskendt. Man kunne jo ikke slappe af nogen steder«, sagde Kim Larsen til Ud & Se i 2010.

På billedet ses hans afsked inden afrejsen. Den foregik på hans stamværtshus Søhesten.

Foto: Erik Gleie

Kim Larsen kaldes ofte for Danmarks nationalskjald. Som solist har han solgt mere end tre millioner plader.

Foto: Finn Frandsen

I 2006 takkede Kim Larsen nej til at modtage ridderkorset.

»Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej til ridderkorset«

»Det kunne ellers have været hyggeligt at ryge en smøg med dronningen inde i privaten - hvis hun ellers må for personalet«.

Foto: Peter Hove Olesen

At kalde Kim Larsen for en folkekær musiker er langt fra en overdrivelse. Det har han også mødt kritik for gennem årene, men selv sætter han pris på sin folkekære status. Som han sagde til Politiken i 2010:

»Jeg er jo glad for, at jeg har det folkelige, ik’? Og at jeg ikke er født med et gen for moderne jazz. Så havde jeg jo lavet moderne jazz, ik’? Og der ville nok ikke være så mange tilhørere. Hvis jeg havde lyst eller evner, ville jeg gøre det, men jeg kan godt lide, at der er publikum på. Jeg kan godt lide, at man kommer ind i en sal, og der er fest i gaden, ik’? Jeg er jo ikke kunstner, jeg er popsanger. Der er forskel på kunst og pop, ik’?«

Foto: Tine Harden

Tine Bryld, Erik Clausen, Kim Larsen og Peter Ingemann. Under det såkaldte 'Slag om Ryesgade', hvor en gruppe unge BZ'ere barrikaderede sig i en bygning på Ryesgade, tilbød Kim Larsen og de øvrige på billedet at købe bygningen af kommunen, mod at BZ'erne kunne blive på egne betingelser.