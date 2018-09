Kim Larsen og folkesjælen: Han gendigtede danskheden for os Hvorfor blev Kim Larsen nærmest synonym med danskhed? Måske fordi han – med lige stor sans for rødder og længsel – digtede sange om et Danmark, hvor man som menneske kunne føle sig hjemme.

Danskheden har haft en omtumlet tilværelse i Kim Larsens tid. Da han var ung, skulle det være rock’n’roll og be-bop-a-lula, og selvfølgelig troede både han og de andre i Gasolin’, at de skulle være beatmusikere på den seje amerikanske måde.

Nu gik det jo lidt anderledes. Gasolin’ fik et gennembrud som dansksproget band, og det er ikke for meget at sige, at de med deres mundrette omfavnelse af det danske sprog gav det en ny jordnær, musikalsk charme, det aldrig havde haft før. Ikke på den måde. Velkommen til ’Rabalderstræde’.

Så dansk var det, at Kim Larsen med tiden fik påhæftet den skrækkelige betegnelse ’nationalskjald’, når han da ikke lige fik hængt et skilt med ’Lune Larsen’ om halsen.

Måske bunder Larsens uopslidelige folkelighed ikke mindst i hans sans for længsel

Men han var selvfølgelig selv ude om det. I en tid, hvor traditioner ikke kunne blive smidt hurtigt nok ud med badevandet, repræsenterede den flabede unge musikant en kærlighed til dansk tradition, som helt afgørende samtidig løsrev sig fra enhver form for klassebestemt dannelsesmæssigt diktatur.

Mere Grundtvig end Lenin

Gennem alle årene har Kim Larsen holdt en våge åben i dansk kultur. Der var ikke mange kollektiver, hvor Højskolesangbogen stod ved siden af Maos lille røde, men Larsen var helt klart mere til Grundtvig end Lenin. Det forhindrede ikke hans folkelighed i at være solidarisk og ikke mindst i øjenhøjde i en tid, hvor mange ’sande’ revolutionære ellers gerne så Folket skiftet ud med et mindre vattet et af slagsen.

Kim Larsens popmusik har formået at være ægte folkelig og kernedansk. Uanset hvor mange omvæltninger disse to begreber har gennemgået. I 1970’erne ville unge sortsynede hedsporer i læderjakker hellere bide tungen af sig selv end lytte til dansk rock på dansk.

Der var undtagelser. C.V. Jørgensen og Kliché. Og så ham der Kim Larsen, der på en underlig facon formåede at stå uden for de skiftende modebølger, der rystede først den modernistiske rockmusik, siden den postmoderne popmusik.

Larsen kørte sit eget trip, hvor rock’n’roll og havekolonier gik fint i spænd med gammeldags danserestauranter, julesange, børnesange og bluesrundgange, salmedigtning og en popmusik, som var og blev håbløst forelsket i den danske revytradition fra 30’erne og 40’erne.

Kim Larsens poesi var vittig og lun i svinget, men også skarp og med et blik for de små skæbner i samfundet. Måske ikke mindst de overvintrede. Dem, der drømte sig tilbage til andre tider, hvor det hele gik lidt langsommere, og hvor der var tid til en dagdrøm og en svingom for et almindeligt menneske.

En sans for længsel

Måske bunder Larsens uopslidelige folkelighed ikke mindst i hans sans for længsel. Uanset hvad vi har, og hvad vi har opnået, er der altid noget, vi har mistet. Hver især og som samfund.

Hvad er folkelighed? Måske er Kim Larsen selv den bedste definition. Han satte sin kasket, præcis som han ville, og folk elskede ham for det.

Gik man til en koncert med Kim Larsen, kunne man være sikker på at møde et udsnit af den danske befolkning så bredt, at man næppe så mage til andre koncerter. Her så man dem, som ellers ikke følte sig set eller hørt, men som genkendte et tonefald i Kim Larsens sange, hvor ægte mennesker tullede heroisk rundt i en forstyrret verden. Og der blev lyttet og sunget med, så man aldrig glemmer det, hvis man har oplevet det. Af fuld hals og med strålende øjne bag tykke brilleglas.