134 lys i lagkagen: Politiken fejrer sig selv med særudgave I 134 år har Politiken været til at grine ad og græde med. Vi fejrer os selv med læsersang og særudgave.

Jeg bliver helt varm om hjertet og glad i låget, når jeg sidder og bladrer i avisens forsider gennem 134 år. Du skulle prøve det. Vi har gjort det nemt for dig. Som en fødselsdagsgave til vores abonnenter har vi mikrofilmet samtlige fødselsdagsforsider fra den allerførste udgave 1. oktober 1884 og frem til dagens udgave.

Forsiderne udgør de 134 lys i den lagkage, vi skærer ud under fødselsdagsfesten i Bremen Teater i aften. Vi inviterer jo dagligt os selv indenfor hos læserne, så derfor vil vi gerne som noget nyt invitere læserne til en fødselsdagsfest med sang og samtale med nogle af avisens redaktører og skribenter og skikkelser.

Her på siden bringer vi seks smagsprøver på fødselsdagsforsider, og vi publicerer hele kollektionen i en særudgave af vores e-avis. Og hold nu op, hvor bibringer disse forsider gensyn med store øjeblikke og begivenheder, der spænder over tre århundreder.

Du vil ikke fortryde, hvis du investerer 10 minutter på at gå på opdagelse i dette enestående stykke presse- og danmarkshistorie. Du kan gå på opdagelse i forsiden, da Hitler invaderede Tjekkoslovakiet, da der for første gang var to kvindelige ministre i samme regering, og da den første danske robot rullede ind i Forum. Ja, det var forsidestof på Politiken dengang. Alle er det historier bragt 1. oktober. I henholdsvis 1938, 1953 og 1942.

Forsiderne udgør avisens ansigt, temperament og særlige æstetik, som avisens designchef, Søren Nyeland, skriver om i dagens Kronik i 2. sektion og under de seks udvalgte forsider ovenfor. Politiken er ikke alene et spejl på sin tid. Vi er en avis, der både reflekterer kunst og kultur og skaber kunst og kultur. Nogle af danmarkshistoriens største forfattere og kulturpersonligheder har formet deres kunstneriske jeg i avisens støbeforme.

Nogle af historiens største forfattere har formet deres kunstneriske jeg i avisens støbeforme

Tag bare forfattere som Sophus Claussen, Tom Kristensen, Otto Gelsted og Jeppe Aakjær. Alle har de skrevet i Politiken. Faktisk i den selvsamme udgave af avisen! Nemlig på avisens 40-års fødselsdag 1. oktober 1924. Hver især sagde de til lykke på versefødder, og avisens redaktører valgte at bringe Jeppe Aakjærs bidrag med samfulde 10 vers på forsiden. Digtet hedder ’Til Politiken’, og det lyser op fra forsiden med lige dele skønhed og sandhed. Hør bare første vers:

Vi holder vort Blad og Haaner vort Blad;

vi siger det aldrig Tak.

Det sukrer saa rart ved et surt Maaltid Mad,

at -: ”Bladene, det er no’ Rak!”

Med kunstnerens klarhed i tanken indrammer Jeppe Aakjær den dobbeltfølelse af glæde og galde, som man kan have med sin avis. I 134 år har vi ikke været en fejlfri avis, men vi gør hver dag vores bedste, og så har vi heldigvis læsernes redaktør i skikkelse af Bjarne Schilling til dagligt at feje op efter os andre.

At Jeppe Aakjær ramte en eviggyldig sandhed for avislæsere, fremgår af årets fødselsdagssang. Den er nemlig skrevet af jer – læserne – selv. Det er helt rørende at se, hvor mange læsere der har destilleret deres glæde og galde til os. Helt i Aakjærs ånd. Tak for bidragene.

Vi vil synge læsernes fødselsdagssang på redaktionen på Rådhuspladsen i eftermiddag som en generalprøve forud for fejringen i Bremen i aften, hvor vi selvfølgelig synger den igen.

Det er vigtigt, at man som læser både kan grine og græde med sin avis. Sådan har det været i 134 år. Sådan vil det også være i morgen.

Hurra for det!