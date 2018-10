Kulturprofilen Jean-Claude Arnault får to års fængsel for voldtægt Manden bag skandalen i Det Svenske Akademi, Jean-Claude Arnault, skal i fængsel.

Den fransk-svenske kulturprofil Jean-Claude Arnault skal to år i fængsel.

Det er han netop blevet dømt til ved Stockholms Tingsret.

De skriver, at han får sin dom for en hændelse, der er fundet sted natten mellem 5. og 6. oktober 2011.

I sagen har der ikke været tekniske beviser, men retten mener, at vidneudsagn og forklaringen fra den forulempede kvinde beviser, at Arnault har voldtaget hende. Sagen bestod af to anklager. Ud over sagen fra natten mellem 5. og 6. oktober, stod Arnault også anklaget for voldtægt mod samme kvinde natten mellem 2. og 3. december 2011. Den sag blev han ikke dømt for.

Sagen begyndte med en detaljeret anklage fra 18 kvinder i Dagens Nyheter, der varierede fra upassende opførsel til voldtægt. Det er to voldtægtssager mod den samme kvinde, der i dag er blevet behandlet i Stockholms Tingsret.

Strafferammen for den form for kriminalitet er op til seks års fængsel. Anklageren krævede tre års fængsel.

Jean-Claude Arnault har nægtet sig skyldig gennem hele forløbet.

Til Aftonbladet har Arnaults advokat, Björn Hurtig, tidligere sagt, at de vil appellere sagen, hvis Arnault bliver døm.

Brugte Akademiets lejligheder

Ud over, at den konkrete straffesag, er en sag om voldtægt, handler hele sagen om Arnault også om andre former for misbrug.

Arnault er gift med den svenske digter Katarina Frostenson, der er medlem af Det Svenske Akademi, der uddeler Nobelprisen i litteratur. Gennem hende har han haft adgang til den absolutte elite i det svenske åndsliv, en adgang han har udnyttet til ved flere lejligheder at afsløre modtageren af Nobelprisen i litteratur på forhånd.

Flere af de overgreb, Jean-Claude Arnault er blevet anklaget for, er foregået i Det Svenske Akademis lejligheder eller til arrangementer i regi af Det Svenske Akademi.

På grund af sagen er Nobelprisen i litteratur ikke blevet uddelt i år, men er indtil videre skubbet til næste år, hvor der efter planen uddeles to.