»Det er ulige konkurrence«: Skal man virkelig lære at bygge computere og binde fluer på biblioteket? Er printplader og fluebinding biblioteksopgaver? Oplysningsforbundene må tage penge for at få folk af sted til det, mens bibliotekerne kan udbyde det gratis, påpeger et oplysningsforbund.

På hovedbiblioteket Dokk1 i Aarhus kan lystfiskere lære at binde fluer, mens strategisk interesserede kan få hjælp til skak. Vil man introduceres til Pokémon-universet eller lave mindfulness med sit barn, kan det også lade sig gøre.

Bibliotekerne rundt i landet tilbyder i stadig større grad kurser og skoler inden for madlavning, spraymaling, computerkonstruktion og andre felter, som rager ud over det litterære felt, som biblioteker ellers forbindes med. Men i et år hvor kulturministeren har varslet service-tjek af biblioteksloven er ikke mindst folkeoplysningsforbundene begyndt at røre på sig.

»Det er ulige konkurrence«, siger direktøren fra FOF Aarhus, Søren Peter Hansen.

Han tog emnet op på Videnscenter for Folkeoplysnings konference for nylig: Bibliotekerne breder sig med »masser af gratis fritidstilbud« stadig mere ind over et område, der traditionelt har været aftenskolernes, lyder hans pointe.

Søren Peter Hansen anerkender, at bibliotekerne med streaming og anden teknologiske udvikling står i en situation, hvor de er nødt til at omdefinere deres rolle. Og de skal sikre folks dannelse og oplysning, medgiver Søren Peter Hansen:

»Men fluebinding er vel ikke lige den vigtigste kompetence at give folk. Og derudover er det konkurrenceforvridning: Bibliotekerne får undervisningen betalt 100 procent, mens vi reelt kun får tilskud til en femtedel af udgifterne«, siger han.

»Derudover er det dårlig anvendelse af skattekronerne, at begge parter udbyder det samme«.

Et kig i landskabet viser en kreativ hittepåsomhed, når folkebibliotekerne inviterer indenfor. Helsingørs bibliotek, Kulturværftet, tilbyder kokkeskole for børn, Frederikshavnere kan lære billedredigering for begyndere, og i Nakskov kan man tilegne sig strikkekundskaber på bibliotekets Garn&Tråd Festival.

I Svendborg kan biblioteksgæsterne lære spædbørnsmassage, biblioteket i Odense har skriveværksted, og i København kan brugere på Rentemestervej lære at tegne, mens Christianshavnerne kan komme til gær, øl og smagsprøver. For ikke at tale om »elektronisk insekt-workshop«.

Chef for bibliotekerne i Københavns Kommune og for Hovedbiblioteket i København, Jakob Heide Petersen er med på, at udbuddet kan komme for langt fra udgangspunktet.

»Det er min klare opfattelse, at bibliotekerne skal læne sig op ad deres kerneopgave, som er den litterære«, siger han.

Det kan være fornuftigt at række ud efter nye befolkningsgrupper som for eksempel børn og unge, som ikke læser så meget. Og måske er det ikke her, at man skal begynde med en bog. Men det er vigtigt, at man ender med det, siger han:

»Hvis formålet bare er at binde fluer, er det efter min mening ikke en biblioteksopgave. Formålet og endemålet skal være, at det ender med noget, der har med biblioteket at gøre«.

Og gør det aktuelle, meget brede udbud det?

»Det kan man godt problematisere, om det gør. Somme tider bliver det lidt for bredt«.

Jakob Heide Petersen understreger, at der kan være stor forskel på, hvad det giver mening at udbyde hvor:

»En landkommune kan for eksempel have større behov for fællesspisning på biblioteket end Københavns Kommune, hvor der er masser af fællesspisning andre steder i forvejen«.

Fluer og folkeoplysning

Både den københavnske bibliotekschef og bibliotekschefen på Dokk1 i Aarhus, Marie Østergård, kender folkeoplysningsforbundenes bekymring for, om bibliotekerne erobrer land, der ikke er deres med et udbud, som har skattekroner i ryggen.

»Men bibliotekerne er en del af folkeoplysningen, så helt naturligt vil der være et overlap. Oplysningsforbundene har jo også litteraturarrangementer«, siger Marie Østergaard.

»Ingen har interesse i direkte konkurrence, for vi er en del af samme fødekæde. Vi spiller på samme hold«.

Hvor bibliotekerne typisk med en enkelt session lader gæsterne snuse til et område, udbyder folkeoplysningsforbundene typisk de længere forløb, hvor folk kan fordybe sig i det, de måske blev fristet af.