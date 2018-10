Kommentar: Det er de tilbageværende medlemmer af Det Svenske Akademi, der bagatelliserede sexovergreb Resterne af Det Svenske Akademi får svært ved at genvinde tilliden.

I mere end et århundrede var der én kulturinstitution, som syntes at hæve sig over tilværelsens ulidelige let- og slethed: Det Svenske Akademi. Når døren gik op for den årlige uddeling af litteraturens fornemste pris, vidste man, at nu havde folk med indsigt og integritet besluttet sig.