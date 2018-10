Se billederne: Kendte danskere stiller op til nøgenfoto for torskens skyld Flere folkekære skuespillere gør politikerne, der forhandler fiskekvoter, opmærksomme på, at torsken i Østersøen er truet.

Vi må formode, at de - sekundet efter fotografens sidste klik - har ladet fisken smyge sig ud af favntaget for at plaske tilbage ud på de trygge syv favne vand, der er torskens habitat.

Kampagnen, som disse billeder er fra, kalder sig FishLove og handler om den udsatte torsk og om overfiskeri i Østersøen. I denne måned forhandles der om fiskekvoter for 2019, og Danmark er en meget aktiv forhandler.

Derfor er Danmark i år målet for en global kampagne, der har kørt siden 2009.

Fishlove og organisationen OurFish har gennem årene brugt kendte mennesker i adams- og evakostume for at rette lyset mod behovet for at passe bedre på vore havområder og fiskebestande.

I Danmark er de kendte skuespillerne Iben Hjejle, Lars Brygmann, Thure Lindhardt, Trine Dyrholm, Natalie Madueño og Nicolas Bro, og fisken er en torsk, fordi netop torsken er voldsomt overfisket og det helt store samtaleemne ved dette års kvoteforhandlinger, Agrifish, 15.-16. oktober, hvor fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V)deltager.

Foto: Alan Gelati Natalie Madueño.

Natalie Madueño. Foto: Alan Gelati

Foto: Alan Gelati Nicolas Bro.

Nicolas Bro. Foto: Alan Gelati

Foto: Alan Gelati Thure Lindhardt.

Thure Lindhardt. Foto: Alan Gelati

Foto: Alan Gelati Trine Dyrholm.

Trine Dyrholm. Foto: Alan Gelati

Foto: Alan Gelati Iben Hjejle.