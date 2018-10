En af Kinas mest kendte skuespillere siger undskyld for skattefup. Men hun slipper ikke for astronomisk bøde på 443 mio. kr. De kinesiske myndigheder har indledt en omfattende kampagne mod landets kulturelite, der skal sikre, at alle betaler skat, og at kendte skuespillere ikke længere kan få skyhøje gager.

FOR ABONNENTER Fan Bingbing var indtil for få måneder siden en af Kinas mest feterede – og velbetalte – skuespillere. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind