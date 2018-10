Hun var 12: »Nu kommer jeg og voldtager dig«, sagde stedfaren. »Det gør du overhovedet ikke«, sagde Tammi Øst

»Jeg vågnede altid tidligt, og så kunne jeg lige så godt gå af sted«, siger hun.

Tammi Øst gjorde alt, hvad hun kunne, for at være god i skolen. Alle fag var hendes yndlingsfag. Hun var klog. Stille. Typen, der skrev virkelig sirlige og enormt små bogstaver i stilehæftet. Det var et »fristed, hvor tingene var normale«.

»Jeg kan virkelig godt lide, at nogen stiller mig en opgave, jeg kan løse og aflevere. At der er ordnede forhold«.

Derhjemme sov de voksne også tit, når hun kom hjem. Så derfor var det heller ikke så attraktivt at tage legekammerater med.

»Det var lidt som at leve to liv«, forklarer hun.

Når hun kom hjem, gik hun ofte ind på sit værelse og øvede sig på at spille klassisk guitar. Et instrument, der begyndte at betyde meget for hende, fordi det i en årrække var den eneste måde, hun kunne se sin far på. Faderen var ikke dum eller afvisende over for hende, men han syntes, Tammi Øst savnede sin mor for meget, når hun var hos ham. Så det var ligesom nemmere, at Tammi bare blev boende hos moderen. Ikke, at Tammi Øst i dag synes, det er en undskyldning.

Derudover var faderens nye kone så jaloux på Tammi Øst, at hun ikke ville have, at hun kom på besøg. En gang gik det så vidt, at faderens nye kone låste sig inde på toilettet i flere timer og ikke ville komme ud, før Tammi Øst var gået igen.

Derfor kom det på en eller anden måde i stand, at faderen underviste hende hemmeligt i klassisk guitar på farfaderens musikskole en gang om ugen.

Og som alle andre opgaver elskede hun at øve sig, blive dygtig og kunne levere det aftalte. Og så selvfølgelig være sammen med sin far. Musikken havde de naturligt sammen, uden at det blev kompliceret. Musiktimerne var endnu et afbræk fra dagligdagen med druk, slagsmål og ansvar.

Noget af det mest forfærdelige, hun kan huske fra sin barndom, var derfor også at få mellemørebetændelse. Så kom der en læge for at prikke hul på trommehinden. Dengang blev man bedøvet med æter, og lugten var forfærdelig. Men det værste var, at hun var nødt til at aflyse timerne med sin far.

»Når jeg var blevet prikket i ørerne, blev tonerne fra guitarstrengene falske. Så jeg kunne ikke spille, før det der lille hul var helet igen«, fortæller hun.

Militærstrategen

12 år gammel lå Tammi Øst nu der i sengen på sit aflåste værelse med en masse penge under hovedpuden og skulle forholde sig til stedfaderens trussel om voldtægt.

Hun følte pludselig, at hun på en eller anden måde kunne se det hele fra oven. Hvordan hun lå der, hvor forkert det var, og at det var på tide at komme væk. Specielt fra stedfaderen. Måske skulle hun løbe væk? Eller måske var det bedst at forsvinde helt ned i et sort hul og aldrig komme tilbage? Som hun hang der over sengen og så på sig selv, gik det op for hende, at hun ikke ville få noget ud af det. Og hun ville i sidste ende heller ikke få noget ud af at slå hånden af sine forældre.

Så sidder du der med din lidt for fyldige krop og tror, du kan få et bedre liv med en yogakur. Fuck dig, Tammi Øst

Der skulle gå yderligere tre år før 15-årige fandt Tammi Øst ud af, at stedfarens bror havde en tom lejlighed, hvor hun kunne bo gratis. Hun flyttede med det samme. Men hun måtte ikke få sine børnepengene med for sin mor. Derfor var Tammi Øst nødt til at arbejde i weekenderne, hvor hun gjorde rent på Sankt Josephs hospital. Men lønnen slog ikke rigtig til. En dag efter en af de hemmelige guitarlektioner og en længere snak foreslog Tammi Østs far, at hun skulle prøve at kontakte Børneværnet og måske få dem til at hjælpe sig med penge og et nyt sted at bo. Børneværnet var en instans i Københavns Kommune, der frem til 1976 hjalp børn og unge, der enten var i alvorlig fare eller blev dårligt behandlet i hjemmet.

»Men helt ærligt: Hvorfor kunne min far ikke bare have givet mig nogle penge? Eller have spurgt, om jeg ville bo hos ham? Ikke, at jeg egentlig tror, at jeg ville have brudt mig om det. Jeg ville gerne være mig selv. Men så havde jeg haft valget«, siger Tammi Øst i dag.

Hun spurgte heller ikke selv.

Det er noget, hun har talt om mange gange før, men hendes stemmeføring efterlader ingen tvivl om, at det stadig undrer hende.

Efter en længere forhandling med Børneværnet blev de enige om, at de kunne hjælpe Tammi Øst med et sted at bo og penge til at klare sig. Forudsat at hun kunne få sin mor til at afgive forældremyndigheden til staten.

»Så det overtalte jeg hende til«.

»Jeg tror, jeg blev sådan en militærstrateg, der regnede ud, hvordan jeg skulle gøre for at øge chancen for sejr«.

Som 15-årig sad Tammi Øst derfor over for sin mor på Restaurant Papas på Kultorvet i København. Hun følte sig ikke nervøs. Igen lykkedes det hende at gå ud af sig selv, flyve op over bordet og vurdere situationen og gennemtænke de mulige scenarier. Første del af planen var lykkedes. Moderen tog imod middagsinvitationen. Tammi Øst havde forberedt forslaget om og om igen. Hun vurderede, at den forespørgsel, hun ville komme med, ville falde i langt bedre jord, hvis den jord var gødet med vin. De bestilte kanin til. Det hele var formelt og på en måde højtideligt. Så afslappet som muligt viste Tammi Øst moderen en masse papirer. Hun forklarede, hvordan det hele var en formssag, og at det ikke handlede om, at Tammi Øst ikke kunne lide sin mor. Det der med at overgive forældremyndigheden var blot en økonomisk foranstaltning, der ville være praktisk for alle.

»Så skrev hun under«.

Tammi Øst fik dispensation til en studiebolig og flyttede på kollegium, da hun fyldte 16 år. Selv om der ikke var noget skænderi eller drama, sad den dårlige samvittighed længe i hende. Særligt, fordi moderen begyndte at drikke mere og mere i tiden derefter.

Hendes hud blev mærkelig og skiftede farve. Maven blev stor på en unaturlig måde. Pludselig kunne der ligge en halv flaske snaps i håndtasken.

Nogle gange tænker Tammi Øst, om hun var for hård over for sin mor i tiden efter hun flyttede ud.

»Jeg var ikke sød ved hende. Det synes jeg ikke, jeg var. Men det var altså hendes mands skyld, jeg flyttede. Og hun var nok begyndt at drikke mere uanset hvad«.

Foto: Jacob Ehrbahn Tammi Østs læge sagde, at hun skulle slappe af. For hendes krop ville give op, før hendes vilje. Den besked blev skelsættende.

»Nogle gange laver jeg bare sammenkædninger oppe i mit hoved, for at min historie passer med, hvordan jeg har det. Fordi jeg fik hende til at give mig op, har jeg gjort det til min skyld, at hun begyndte at drikke mere«, siger hun.

»Og det er jo helt forkert«.

Fuck Freud

Tammi Øst falder endnu en gang ud af fortællingen. Hun kigger ned i sin tomme kaffekop, som leder hun efter noget, før hun fylder den igen. Det går op for hende, hvor meget der bare kommer ud af hendes mund, når hun endnu en gang taler om hendes opvækst.

»Det her fylder mere, end jeg havde tænkt mig«.

Det er svært at afkode, hvem hun egentlig taler til.

Tammi Øst påpeger, at hun jo ikke er gået i hundene. Hun lever i den grad og har de sidste mange, mange år haft et rigtig godt liv.

»Hvor var jeg, hvis ikke jeg havde haft den modstand? Det kunne da godt være endt som en sørgelig historie, men det er det jo ikke, så på den måde er det lige meget. Nogle er det synd for. Måske var det synd for mig. Men hele den der psykologisering er lidt trættende«, siger hun.

Hun ser det i store portrætinterviews som dette i Politiken. Hun ser det hver dag i sit arbejde. Hun lægger mærke til det, når hun taler med sine veninder. »Freud-samfundet«.

»Det er altid noget med éns barndom. Det er ikke, fordi jeg har noget imod det, men jeg har bare oplevet, at den form for psykologisering gør tingene mindre, end de egentlig er. Ja, altså, det gør min verden mindre, hvis alt, jeg gør, på en eller anden måde skal kobles tilbage til, hvordan jeg havde det med min mor og min far. Jeg er mere end det«.

Det har prentet sig ind i hende. Men hun har svært ved at se, hvordan hun skulle kunne få et godt liv, hvis det er det hele.

»Andre mennesker kan godt være gode til at fastholde én i den der offerrolle. Og det er svært at lære, at livet kan være godt, hvis man først har vænnet sig til, at man er et offer«.

Måske vidste Tammi Øst allerede, da hun begyndte i gymnasiet, at hun ikke var et offer. Men samtidig var et halvt livs forkælelse og et halvt livs dårligdom og ikke mindst friheden fra det, det eneste hun kunne bygge sin identitet på.

Tammi Øst var den spændende pige, der boede alene og inviterede på tequila, når hun havde fået penge fra Børneværnet. Den stille pige med de sirlige små bogstaver og det kortklippede mørke hår var kommet i puberteten. Håret var blevet langt og lyst, brysterne var vokset, og stilheden blev mildest talt brudt.

Viljen slår hende ihjel

Det er anden gang, vi mødes, da hun åbner sidedøren til sin sølvfarvede Suzuki Swift.

Det er første dag, hun skal spille ’Richard III’ siden premieren for tre dage siden. Anmelderne har skrevet, at hun er »suveræn«, at hun »brillerer som magtliderlig tronraner«, at hun »leverer en kraftpræstation«, og at det er hendes fortjeneste, at forestillingen er blevet så vellykket. Politikens anmelder gav forestillingen fem ud af seks hjerter.

Hun er utålmodig og nervøs, inden hun skal op på scenen igen. Sådan en dag plejer hun at køre op til sit sommerhus ved Arresø.

Hun har tænkt over, om hun brugte for meget tid på at tale om sin barndom, sidste gang vi mødtes.

»Jeg havde jo ellers svoret, at jeg ikke ville tale om alt det her«, siger hun.

Hun ligger lige i røven af de forankørende bilister. Ikke på en provokerende måde. Bare sådan helt klar til, at det bliver muligt at overhale, uden at man er en idiot. Så. Hurtigt skifter hun gear. Drejer hårdt, men sikkert ud. Frem. Foran, orienterer sig og ind i den inderste vejbane igen. Hun sidder fremme i sædet. Behøver ingen gps. Hun ved godt selv, hvor hun skal hen.

»Prøv at lytte«, siger hun, da hun parkerer foran det lille træhus på 30 kvadratmeter.

»Er det ikke vildt?«.

Ingenting. Der er vitterlig ingen lyd overhovedet. Og det fylder hende med energi, allerede inden hun er kommet hen til huset. For hvert skridt gennem indkørslen, hvor hyldebær hænger som loftet i en gang, bliver hun lettere. Går helt fremme på forfoden, da hun stopper op og bruger fem minutter på at se på nogle svampe, der ser sære ud.

Der er forskel på at kende sig selv og så ændre sig selv til det, man gerne vil være

Som hun sidder der på hug og piller ved svampenes små skålformede hoveder, er hun levende, varm og næsten ungdommelig koket. Når man ser hende på scenen som Richard III, slår hun over i et gennemborende køligt hovmod uden så meget som at blinke. Men her i sommerhusets have bryder hun indimellem ud i et af den slags grin, der kommer spontant og helt nede fra maven.

Hun ville ønske, at hun havde haft sommerhuset, da hun første gang gik ned med stress. Nu bruger hun det flittigt, hvis hun kan mærke, at benene begynder at snurre af mere end hendes permanente utålmodighed. Hun kører derop og åbner dørene til den store have, der er omkranset af høje træer og kraftig underskov. Og så bruger hun tid på at strikke halstørklæder til venner og bekendte.

Her kan hun bare være sig selv.

Da hun spillede forestillingen ’Sommeren uden mænd’ i efteråret 2015, begyndte hun at få smerter i benene. Og hver gang hun gik ud fra en scene under forestillingerne, havde hun svært ved at fokusere. Hun følte, hun mumlede for sig selv og på en eller anden måde skulle koncentrere sig for ikke at falde om.

»Jeg sad hver morgen og græd, fordi jeg ikke kunne holde noget som helst ud, men gik alligevel på arbejde. Jeg skulle bare være gået ud af den forestilling. Men jeg blev bare ved med at have en stemme, der sagde: Jeg skal vise dem, at jeg kan klare det hele. Jeg skal vise, at jeg har lov til at være her«.

Men Tammi Østs læge sagde, at hun skulle slappe af. At kroppen ville give op før hendes vilje. Det tog hun seriøst.

Hun meldte fra til ’Melodien, der blev væk’ på Nørrebro Teater og tog til Indien. 14 dage alene på et kurophold med yoga og udrensning. Hun nævnte turen under vores første møde på Husets Teater og fik det til at lyde som en scene fra filmatiseringen af ’Eat, Pray, Love’. En tur med store åbenbaringer, velvære og fysisk balance. Men nu, hvor vi har tilbragt tid sammen og sidder med en kop kaffe på terrassen i en uventet varm efterårssol, erkender hun, at sådan en tur måske i virkeligheden slet ikke var hende.

»Altså, helt ærligt, Tammi Øst, din gamle kælling. Så kommer du derned ved siden af alle de andre gamle kællinger og alle de russiske lortekællinger og deres lorteguld og deres pis, og så sidder du der med din lidt for fyldige krop og tror, du kan få et bedre liv med en yogakur. Fuck dig, Tammi Øst«, siger hun.

Som kunne hun sende sit budskab tilbage i tiden.

»Og jeg fik megameget eksem dernede. Jeg var fuldstændig rød over hele kroppen og kunne nærmest ikke gå et eneste skridt. Det var hårdt. Det rensede selvfølgelig på den måde, kan man sige. Og historien om at tage til Indien og finde sig selv er jo også god, men det var altså også helt forfærdeligt. I hvert fald for mig«.

En af hendes store misforståelser var, at hun troede, hun en dag ville vågne op i total balance.

»Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. For i virkeligheden er der jo ikke noget, der ændrer sig«.

Alligevel har hun måske opdaget, at tingene ikke desto mindre godt kan falde på plads på en bedre måde.

»Tak, så er jeg ikke idiot«

Den sidste gang Tammi Øst besøgte sin mor, var i 1991 på et hospital. Hun havde taget en flaske snaps med. Det var den 54-årige mors ønske.

Tammi Øst nægtede bare at droppe sin mor. Da moderen gik fra den truende stedfar, fortalte Tammi Øst også om de mange mærkelige episoder. Uden at det rigtig førte noget med sig. Men så blev det sagt, og de blev ved med at holde kontakten, om end den var sparsom.

»Det var jo også synd, hvis hun skulle sidde der med den alene. Døden. Men selv der var hun efter mig. Sagde, at jeg var for hård ved hende. Og det har jeg da tit tænkt på, om jeg var«, siger hun, mest til sig selv.

Så meget desto større var lettelsen, da hun efter moderens død kom til at kigge på en journal ved siden af hospitalssengen, hvor der stod, at dødsårsagen var alkoholmisbrug.

»Jeg tænkte: Åh, Gud, tak, så er det ikke mig, der er en idiot. For man kan være enormt meget i tvivl«.

Tammi Østs mor endte som alkoholiker. Og som en skam i Tammi Østs liv.

Men måske også en form for mulighed for at vise sit eget værd. For Tammi Øst har, som hun selv siger, klaret den. Også selv om hun valgte en udfordrende vej i livet. For hvordan skulle hun nogensinde komme ud »af alt det lort«, hvis hun blev skuespiller?

Hun var genert og blufærdig. På en gang blank over for den selvudlevering, skuespil kræver, og samtidig med en enorm forståelse for følelser og deres yderpunkter. Hun var bare bange for at vise det. At hun igennem en længere periode skulle stå op mandag morgen for at sidde med en pose på hovedet og lade, som om hun onanerede, som en del af undervisningen, gjorde det ikke lettere for Tammi Øst at overbevise sig selv om, at hun var på rette spor. Men hun skulle ud af sin comfort zone.

Men det mest skelsættende og måske også frigørende øjeblik var, da Tammi Øst selv blev mor. Under graviditeten begyndte hun at tvivle på, om hun overhovedet kunne opfostre et andet lille menneske.

Foto: Jacob Ehrbahn Tammi Øst er kommet til den konklusion, at uanset hvad man kommer ud for i sit liv, er der noget grundlæggende, man kommer med.

Tammi Øst er kommet til den konklusion, at uanset hvad man kommer ud for i sit liv, er der noget grundlæggende, man kommer med. Foto: Jacob Ehrbahn

»Jeg var bange for hele min fortid. Jeg var vred på min far. Og så var jeg skidebange for at blive en dårlig mor«, siger hun.

Men på en eller anden måde blev Tammi Øst overrasket over, hvor meget børnene selv kom med. Hvor meget det at være forælder egentlig var et samspil.

Selv da hun blev skilt, blev det et samspil mellem hende og eksmanden, Mikael Birkkjær. Også selv om hun ikke selv kendte det spil til at starte med. I dag er børnene 26 og 28 år gamle og begge flyttet hjemmefra. Den sidste blev hængende, til hun var oppe i 20’erne.

»Jeg tror, man opdrager sine børn på baggrund af sin historie. Og jeg ville så gerne skåne dem for mange ting, og derfor er de rimelig forkælede. De måtte aldrig, aldrig, aldrig nogensinde føle sig i vejen. Jeg fortalte dem flere gange om dagen, at de ikke behøvede at gøre noget særligt for at måtte være her. Det følte jeg meget selv. At jeg skulle gøre mig fortjent til at leve på en eller anden måde. Det føler jeg stadig«.

Så måske er det ikke så mærkeligt, at Tammi Øst ofte oplever, at andre analyserer hende ud fra hendes opvækst, hendes forhold til moderen og følelsen af at skulle kræve sin ret i verden.

»Men helt ærligt, ikke? Jeg tror altså også, at de følelser, jeg har, er ret almenmenneskelige. De er ikke unikke for min historie«, siger hun.

Alle har en kerne

Tammi Øst vasker kaffekopperne op i det sparsomt indrettede køkken i sommerhuset ved Arresø. Æbler falder ned fra æbletræet i haven og har spredt sig over stort set hele plænen.

Hun skal snart ind at have en middagslur, inden hun kører tilbage mod København og Shakespeare.

Egentlig havde Tammi Øst tænkt sig at sove længe denne morgen. Men hendes mand, skuespilleren Jens Jørn Spottag, skulle møde klokken 9. Og i virkeligheden vågner Tammi Øst stadig tidligt. Også selv om hun sover med ørepropper og maske.

»Vil du med i vandet«, spurgte han i morges.

Og så gik Tammi Øst og Jens Jørn Spottag ud på dækket af deres sortmalede husbåd. Der i en kanal bag Fisketorvet tog de alt tøjet af og hoppede i vandet.

På vejen tilbage så de en kvinde stå oppe i et vindue i noget af alt nybyggeriet og hurtigt vende hovedet væk, da de fik øjenkontakt. Tammi Øst er ligeglad.

Så drak de kaffe. Og juice. De har nemlig købt en slowjuicer. Grønkål, spinat, ingefær og gurkemeje – som er godt for gigtsvage ældre mennesker – og så æbler fra sommerhuset. I morges så Tammi Øst ’Go’ morgen Danmark’. Hun har elsket flow-tv, siden det holdt hende med selskab som barn. De viste noget med hyldebær. Det må hun prøve med nogle af hyldebærrene fra sommerhuset, tænkte hun.

Hun er kommet til den konklusion, at uanset hvad man kommer ud for i sit liv, er der noget grundlæggende, man kommer med. Noget, der ligesom bor i én og er hinsides miljøets påvirkning.

»Der er faktisk mange ting, man godt ved om sig selv. Alle ved jo dybest set godt, hvad problemerne er. Men der er forskel på at kende sig selv og ændre sig selv«.

»Og den, jeg gerne vil være, kan jeg ikke være hele tiden«.