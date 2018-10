Som medier var vi med til at skabe fænomenet Yahya Hassan. Nu kan vi ikke finde ud af at se ham falde Historien om Yahya Hassan er mystisk og svær at tale om. Medierne bærer selv en del af ansvaret, mener Alexander Vesterlund.

Noget, jeg med jævne mellemrum kommer til at tænke på og undre mig over, er, hvad der skete med Yahya Hassan, digteren, alle talte om, og som ingen taler om længere på nogen fornuftig måde.

For 5 år siden var han på alles læber, da han i et meget omtalt interview her i avisen kritiserede sine forældres generation og skrev, hvad der skulle blive den bedst sælgende debutdigtsamling i danmarkshistorien, 18 år gammel.

Gyldendal lignede hans andet (eller eneste) hjem, man så ham i Deadline, han blev pensum på alle landets skoler, og man så ham hænge ud med intellektuelle typer, som gerne ville ses med den unge digter. Alle kunne bruge ham, hans digte og hans historie til et eller andet.

I dag kan det virke, som om han aldrig har eksisteret. Digtene lever, men hvad med digteren?

Man tænker tilbage på et vildt kapitel i den danske litteratur- og mediehistorie, der i et mærkeligt øjeblik flød sammen, da noget så uforståeligt som en politibeskyttet og livetransmitteret digtoplæsning i Vollsmose fandt sted, og de fremmødte måtte kropsvisiteres, inden de gik ind til arrangementet, der også var blevet sikret med bombehunde. Fuldstændig vanvittigt at forestille sig.

Man kunne også se ham rapportere i digtform fra verdens brændpunkter i avisens spalter.

Der er noget trist over at forestille sig, at Hassan i dag må svømme rundt for sig selv i den kollektive underbevidsthed.

At man nu kun ser ham tikke ind som tørre Ritzau-telegrammer, der kan fortælle om en ’23-årig mand fra det vestlige Aarhus’, der har foretaget sig et eller andet vanvittigt, og som man godt ved, hvem er.

Senest har man kunnet læse om 40 tiltalepunkter, om vold, trusler, blufærdighedskrænkelse, stalking, tyveri, hærværk, påvirket kørsel og ulovlig besiddelse af hash og våben. Retssagen mod ham indledtes i går fredag, og anklageren kræver ham fængslet.

Nu føles det at skrive om ham næsten som at riste en rune. Det er svært at skrive om fænomenet og digteren Hassan uden dette skær af nekrolog. I den forstand forstår man godt, at der blev så stille.

Og så er det irriterende, at det ikke er lykkedes Gyldendal at udgive den næste digtsamling, der vist nåede at få titlen ’Fremmarch og tilbagegang’. For to år siden lagde Hassan på de sociale medier selv et billede op af det udprintede manuskript og en flaske Smirnoff. Så røg han i fængsel for at skyde en teenager i foden.

Herfra blev historien om Yahya Hassan mere og mere dunkel og mystisk. Noget med nogle rejser til Thailand, noget med nogle våben, nogle trusler og nogle indlæggelser ... Det bliver for grimt at tale om.

Man kommer til at blande litteraturen og livet sammen, men sådan var det fra begyndelsen med Yahya Hassan.

Som medier var vi selv med til at skabe fænomenet Yahya Hassan; nu kan vi ikke finde ud af at se fænomenet falde. Vi er ikke rigtig i stand til at tale om, hvad det betyder.