Som et strejf af en dråbe. Mindekoncert for Kim Larsen. DR 1, søndag. Kan ses på dr.dk

Henrik Palle om mindekoncert for Kim Larsen: Broget, smukt farvel til en sand folkets sanger DR's store mindekoncert til afdøde Kim Larsens ære var smuk, rørende og en voldsom demonstration af værkets enorme kvalitet. Musikalsk var der måske ikke så meget nyt på banen, for det var faktisk publikums koncert: De ærede sangeren ved at synge hans sange for hinanden.