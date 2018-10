Flere tusinde amerikanere registrerer sig som vælgere efter Taylor Swifts politiske Instagram-opslag I løbet af et døgn fik den amerikanske organisation Vote.org 65.000 nye vælgerregistreringer. Det skete umiddelbart efter, at Taylor Swift søndag luftede sin politiske holdning for første gang i lang tid.

Den verdenskendte sangerinde Taylor Swift lagde søndag et billede på Instagram, hvori hun opfordrede sine amerikanske følgere til at registrere sig som vælgere til det forestående midtvejsvalg.

Kun et døgn efter oplevede registreringsorganet Vote.org en voldsom stigning i nye vælgerregistreringer.

Det fortæller Kamari Guthrie, kommunikationschef i Vote.org, til Buzzfeed News:

»Vi kunne se, at over 65.000 landet over havde registreret sig som vælgere kun et døgn efter Taylor Swifts opslag. Til sammenligning var der 'kun' 190.178 i hele september, og 56.669 i hele august, der registrede sig«.

Det er endnu uvist, om sagerne direkte har noget med hinanden at gøre, skriver The Guardian. Men Kamari Guthrie fortæller også, at de især har oplevet en stigning i delstaten Tennessee, hjemstaten for den populære sangerinde.

Ud af 5.183 vælgerregistreringer i Tennessee i hele oktober måned, er mindst 2.144 tikket ind kort tid efter Swifts opslag blev lagt ud. I september fik staten i alt 2.811 nye registreringer, men kommunikationschefen tager sine forbehold:

»9. oktober var der deadline for at registrere sig som vælger i Tennessee, det kan også have haft noget med stigningen at gøre«.

»Hun er færdig med sin karriere«

Taylor Swift, der er registreret som vælger i delstaten Tennessee, overraskede mange af sine fans, da hun for første gang i lang tid luftede sin politiske holdning.

I opslaget forklarede hun, hvorfor hun ikke ville stemme på republikanske Marsha Blackburn, selv om hun plejer at støtte kvindelige politikere:

»Hun har stemt imod ligeløn for kvinder. Stemt imod 'Reauthorization of the Violence Against Women Act', der beskytter kvinder mod vold i hjemmet, stalking og voldtægt. Hun er imod homoseksuelle ægteskaber og synes, at det er i orden, at forretninger ikke vil betjene homoseksuelle par. Det er ikke det, jeg ønsker for min hjemstat!«, skrev hun i opslaget på Instagram.

Efterfølgende har Republikanernes Nationale Komité udgivet en pressemeddelse med ordlyden »Shake it of«, en reference til sangerindens megahit af samme navn. Nok med et ironisk tvist:

»Hvis I ikke har hørt det, så er multimillionæren og popstjernen Taylor Swift kommet ned fra sit elfenbenstårn for at fortælle hårdtarbejdende borgere i Tennessee, at de skal stemme på demokraten Phil Bredesen«.

Den amerikanske præsident Donald Trump har også kritiseret sangerinden for ikke at vide, hvad hun taler om:

»Marsha Blackburn gør et virkelig godt stykke arbejde i Tennessee. Hun er en fantastisk kvinde, og jeg er sikker på, at Taylor Swift ikke ved noget om hende. Lad os bare sige, at jeg kan lide hendes musik 25 procent mindre nu, okay«, sagde Donald Trump med et smøret smil til pressen mandag.

»Bør kunstnere forholde sig passivt?«

Det er som sagt første gang i længere tid, at Taylor Swift bruger sin magtfulde stemme til at ytre sig politisk. Debatten om, hvorvidt kunstnere skal tage bladet fra munden og sige myndigheder imod, er noget, der har fyldt meget i henover sommeren.

Den verdenskendte italienske journalist og forfatter Roberto Saviano retter en appel til kunstnere og intellektuelle i sit land og opfordrede dem til at sige deres regering imod. I et indlæg i Politiken skriver han: