Kendisbåret kampagne støtter #MeToo-bevægelsen med millionbeløb

Flere prominente personer fra kendte kredse har doneret flere millioner til ofre for sexchikane og overgreb i en ny GoFundMe-kampagne, der støtter Metoo-bevægelsen.

'The Justice and Equality Fund', titlen på indsamlingen, har blandt andet modtaget donationer fra celebre personligheder som Emma Watson, Keira Knightley, Emma Thompson, Gugu Mbatha-Raw og Jodie Whittaker.

I alt er der blevet doneret cirka 8,8 mio. kr. til syv forskelllige kvindeorganisationer i Storbritannien, skriver The Guardian. Organisationer, der blandt andet rådgiver and støtter kvinder, der har været udsat for sexchikane.

Der er blandt givet givet 1.7 mio. kr. til 'The Rights of Women', der vil bruge pengene på at finansiere en gratis, anonym hjælpelinje, hvor ofre for sexchikane og overgreb kan få juridisk rådgivning fra kvindelige advokater.

Den walisiske organisation 'Welsh Women's Aid' blev tildelt cirka 750.000 kr.; 'London Black Women's Project' med fokus på sorte og andre etniske minoriteter blev tildelt 1.1 mio. kr.

Også 'Women's Aid Federation' i Nordirland, der arbejder på et nyt center for voldtægtsofre, får tildelt 1.7 mio. kr.

Kendte donerer store summer

Emma Watson, der bl.a. er kendt fra serien af 'Harry Potter'-film, har efterfølgende meldt ud, at »donationerne var fuldstændig afgørende i støtten af britiske kvindeorganisationer«. Skuespilleren takkede for hjælpen, men pointerede, at der var brug for flere donationer. Store som små.

'Pirates of the Caribbean'-skuespilleren Keira Knightley siger ifølge The Guardian, at hun er »meget spændt på at se kampagnens resultater. At være i stand til at medfinanciere det første krisecenter for voldtægtsofre i Nordirland i 12 år føles som et kæmpe skridt fremad«.

Indsamlingen styres af fundraiserorganisationen 'Rosa, the UK Fund for Women and Girls'.