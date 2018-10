Kulturnat i København: »Normalt ville vi rejse os for dommeren, men vi bliver siddende i dagens anledning« På Kulturnatten åbner en lang række af de steder, som normalt er lukket for offentligheden. Hos Advokatsamfundet blev gæsterne bedt om at tage stilling til et ægte skyldsspørgsmål. Andre steder i byen, blev mørket lyst op.

I Advokatsamfundets fornemme lokaler på Kronprinsessegade i København udspiller der sig et lidt anderledes rollespil.

En amatørskuespiller er hyret ind og sidder på en stol mellem forsvarer og anklager, som begge er klædt i retsvæsenets karakteristiske kåber. Skuespilleren hedder i rollespillet Christina Jensen og skal forestille at være tiltalt.

»Normalt ville vi rejse os for dommeren, men vi bliver siddende i dagens anledning«, siger Karoline Normann, som agerer forsvarer. Publikum griner.

Blandt tilhørene sidder Kulturnattens gæster, alle med den gule kulturnat-badge siddende på tøjet, og de skal i den kommende time overvære en rekonstrueret retssag og agere folkedomstol overfor Christina Jensen for at afgøre, om hun brød persondataloven, da hun delte et billede på Facebook af den mand, som blottede sig overfor hendes 11-årige datter.

I virkeligheden fik Christina Jensen en bøde på 5.000 kroner, mens manden, der blottede sig for den 11-årige datter, fik en bøde på 2.500 kroner for blotteri.

Ældre og unge, kvinder og mænd rækker en rød lap i vejret for at tilkendegive, at de stemmer for, at Christina Jensen dom er den rigtige. Kun få bruger den grønne lap for at vise, at de synes, hun er uskyldig. Retten, eller rollespillet, har talt.

Domme overrasker

På Kulturnatten åbner en lang række af de offentlige instanser og organisationer, som normalt er lukkede for offentligheden, men også kulturinstitutioner, som normalt kræver en lidt dyrere billet. I advokatsamfundet vil man imødekomme den store interesse, danskerne har for retssamfundet.

»Det, der sker i retten, er spændende. Det er derfor, vi er her i aften. Domme kan tit overraske, fordi vi nogle gange kommer til at tænke for meget med følelserne i stedet for juraen. Og det er jo vigtigt, at vi ved, hvorfor dommeren dømmer, som han gør«, siger Tine Hornbæk, som er en af gæsterne.

Hun er til Kulturnatten sammen med sin 21-årige datter Camilla, som overvejer, om hun i fremtiden skal læse jura. I aften håber hun, at hun kan få et større indblik i, hvad faget går ud på.

Lys i natten

Politikens journalist cykler videre gennem Indre København, hvor Kulturnatten snart er ved at blive mørk. Der er fyldt med gæster, som er på vej fra et arrangement til et andet.

I Krystalgade er en lang kø af folk, der vil besøge synagogen, som inviterer indenfor efter at have været under renovation i et år. Her er det dansk-jødiske traditioner og livet i den historiske bygning, der er på programmet. Bevæger man sig lidt videre kan man se, at Rundetårn er oplyst af blå og røde farver.

Også udenfor Nikolaj Kunsthal er der lys ved den gamle kirke. Indenfor er det i stueetagen den danske streetartkunstner Husk Mit Navn, der udstiller med sine farvestrålende billeder, mens der på anden sal er endnu en lysinstallation at opleve.

Foto: Peter Hove Olesen Kulturnat i Nikolaj Kunsthal. Lysinstallation i øvre galleri af kunstnergruppen YOKE.

Her udstiller kunstnergruppen Yoke, som har specialprogrammeret 196 håndbyggede elektriske pærer, der tilsammen lyser det gamle kirkerum op. Tung musik spiller i takt med, at kunstværket blinker, og det runger helt ind bagerst i kroppen.

»Det var specielt«, svarer en kvinde, da hun bliver spurgt om, hvad hun synes om værket.

»Vi var egentlig kommet for at se udsigten fra kirketårnet«, tilføjer hendes veninde.

Foto: Peter Hove Olesen Kulturnat i Nikolaj Kunsthal. Lysinstallation i øvre galleri af kunstnergruppen YOKE.