Næste uges kultur: Hvis du tror, at du ikke er til countrymusik, så lad Kacey Musgraves omvende dig

BEAT

Kacey Musgraves koncert. Store Vega. 15. okt.

Hvis du går rundt og tror, at du ikke er til countrymusik, vil jeg hermed udfordre dig til at lade Kacey Musgraves omvende dig. Hun spiller et overflødighedshorn af uafrystelige fortællinger og melodier.

Musgraves fik sit gennembrud i 2013 med albummet ’Same Trailer Different Park’, og ligesom popcountrygrupper som Dixie Chicks viste hun, at man sagtens kan forene flabede, rebelske og selvironiske tekster og rock’n’roll-attitude med kornmarksmilde countrymelodier. (loo)

KLASSISK OG TEATER

Christoph Marthaler: King Size. Gæstespil i Skuespilhuset. 15.-17. okt.

Næste uge begynder med noget af det potentielt mest interessante musikteater, man kan falde over. Ikke bare herhjemme, men internationalt. Siden slutningen af 1980’erne har instruktøren og musikeren Christoph Marthalers sært gemytlige leg med menneskers ensomhed på scenen været fremhævet som central inden for teater og opera. De kender schweizeren på Volksbühne i Berlin og ved Wagnerfestspillene i Bayreuth.

Foto: Simon Hallström Gæstespil. På Det Kongelige Teater synges Christoph Marthales prisvindende forestilling ’King Size’ på tysk med danske overtekster.

Men noget af det første, Marthaler kastede sig over i Basel, hvor han havde sin første etablerede base, var iscenesatte liedaftener, og det er sådan en, man kan opleve i København. Kvinder, mænd, dans, salatblade og en kingsize-dobbeltseng fylder scenen, og musikken strækker sig fra Schumann til The Kinks og Jackson 5. (tm)

FILM

Kusama. Instr. Heather Lenz. Dokumentarfilm. Biografpremiere 18. okt.

Louisianas største udstillingssucces i nyere tid præsenterede ikke kanoniserede mesterværker af en af de tunge hvide drenge, men derimod japanske polkaprikker i metermål. Yayoi Kusama med det orangerøde pagehår er blevet en af verdens største nulevende kunstnere.

Men hvem er denne gamle japanske kvinde og kunstner, der har indrettet sit atelier lige ved siden af det psykiatriske hospital, hvor hun køler af om natten, mens penslerne kommer til kræfter i atelieret? (sko)

DESIGN

Atrium. Den levende krukke. Keramikmuseet Clay. Middelfart. Til 31. marts

Vi har igennem tiden brugt krukken til opbevaring af fødevarer, til at hente vand i og til at tilberede mad i. Med tiden begyndte vi at plante blomster i krukker, hvilket er omdrejningspunktet for udstillingen ’Atrium. Den levende krukke’. 15 keramikere udfordrer og genfortolker plantekrukken som keramisk arketype. Og det går ikke stille for sig.

Der vil være vækster i ituslåede kopper, væddeløbere i hængende potter og glaskuber, hvor hvedekerner gror, indtil de bliver angrebet af svamp og råd. Det er den rene planteskole – bare uden plastikpotter. (hedebo)

TV

Camping. HBO Nordic. Premiere 15. okt.

Den amerikanske skuespillerinde Lena Dunham gik fra nul til hundrede popularitetsmæssigt, da hun spillede den selvoptagede, trivelige og skøre Hannah i tv-serien ’Girls’. Da sidste afsnit af serien blev vist sidste år i april, begyndte rygterne om, hvad Lena Dunham nu skulle lave, at svirre. Et gik på, at hun skulle producere en ny komedieserie, og den har så fundet vej til skærmen nu.

Den handler om et ægtepar, der skal fejre mandens 45-års fødselsdag på en campingplads. Og det spænder ikke helt uproblematisk af. (palle)