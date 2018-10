Slagsmål til klassisk koncert i Malmø rejser spørgsmålet: Hvor meget må man egentlig rode med slikposen, og burde det være forbudt overhovedet at have posen med ind? Der var slagsmål på de bagerste rækker under en klassisk koncert i Malmø. Det har igen rejst spørgsmålet om, hvad der er acceptabel adfærd, når et symfoniorkester spiller.

Der skete noget usædvanligt under en klassisk koncert i Malmø torsdag, da en kvinde gentagne gange raslede med sin »tuggummipåse«, hvad der på dansk svarer til en sprød pose Halls.

Efter at silkebløde strygertoner og en knap så hørbar harpe havde fyldt salen, fik en mandlig tilskuer nok, ifølge øjenvidner i salen, som har talt med avisen Sydsvenskan.

Under fjerdesatsen tog han posen ud af kvindens hænder og tyrede den i gulvet. Tidligere på aftenen havde han flere gange tysset på kvinden – uden held.

Kvinden så surt på ham uden at reagere. Først da tæppet gik ned, fandt hun sine lidt for friske næver frem, og det resulterede i et vaskeægte slagsmål på Malmø Lives bagerste rækker.

Slagsmål ved klassiske koncerter er et særsyn. Men det er diskussioner, om hvilket støjniveau der kan accepteres, ikke.

For hvad er egentlig acceptabel adfærd, når et symfoniorkester spiller, som i dette tilfælde Mahlers store 5. symfoni?

Til stede under koncerten var Politikens anmelder Thomas Michelsen, som bed mærke i en del hosten, da de nåede til den langsomme sats i symfonien, hvilket fik dirigenten til at slå orkestret af og starte forfra på satsen:

»Modsat beatkoncerter bliver klassiske koncerter ikke forstærket af højtalere, så det foregår i et andet toneleje med en anden styrke. Det vil sige, at hvis du hoster uden at holde dig for munden, så svarer det til et åbent valdhorn«, siger musikredaktøren.

Når man er publikum til en klassisk koncert, er man en del af en helhed sammen med de andre publikummer, men også med musikerne, fortæller han.

De store koncertsale er bygget til at forstærke de svagere lyde, som fløjter, klarinetter med flere producerer, hvorfor det også vil være muligt at høre fiskeri i en Haribo-pose i hele salen.

Blafrende indtryk af musikken

I København fortæller Magnus Restofte, kommunikationschef på Det Kongelige Teater, at de aktivt har gjort noget for at løse problemet, hvorfor gæster ikke må medbringe egne mad- og drikkevarer til koncerter på teatret.

Hosteanfald nævner han også som noget, der kan påvirke oplevelsen negativt. Publikum har derfor lov til at medbringe drikkevarer fra barerne, »så man kan smøre halsen under koncerten og ikke være til gene for andre gæster«.

»Ved episoden i Malmø er symptomet måske nærmere, at der for begge parter ikke blev udvist hensyn til hinandens oplevelse. Det er heldigvis ikke et problem, vi oplever særlig tit. Men for at undgå problemet, sælger vi i vores barer stort set kun slik og snacks i emballage, der ikke knitrer unødvendigt. Den delikate musik kræver, at man hører efter, og oplevelser bliver bedre af, at man kan fordybe sig i dem«, siger Magnus Restofte.

Til klassiske koncerter er der en anden tradition for publikumsstilhed og dermed også en anden forventning.

Det kan hænge sammen med, at folk oftest sidder ned i et auditorium, men også, fordi accepten af fordybelse er slået meget mere igennem her end til rytmiske koncerter.

Thomas Michelsen fremhæver, at det er nødvendigt at vise hensyn og være koncentreret, fordi klassisk musik er et samspil mellem orkester og publikum. Hvis man er uopmærksom, kan man få et blafrende indtryk af musikken:

»Det kan selvfølgelig være en smule fremmed i en tid, hvor vi ellers er vant til at have en skærm tændt hele tiden. Nogle gange virker det, som om nogle publikummer ikke helt forstår forskellen på at sidde derhjemme og se tv og så at sidde i en koncertsal og opleve noget sammen med andre«.

»Det kan hurtigt lyde højtideligt og fisefornemt, men det er slet ikke det, der ligger i det. Det er bare alt for sjældent, at vi slukker vores telefon og oplever noget musik sammen. Jeg tænker, at man godt kan leve tre kvarter uden en karamel«.