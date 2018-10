70 år i dag: Der er stadig masser at fortælle om Flemming Jensen Flemming Jensen blev øjeblikkeligt landskendt, da han optrådte i DR's børnefjernsyn som Doktor Femmer hver fredag kl 17. I dag har han adskillige bøger, teaterforestillinger og revyer bag sig.

Da Flemming Jensen havde små børn, som skulle afleveres i børnehave om morgenen, var det ofte ham, der havde vagten.

Så så man en landskendt humorist og tv-stjerne komme anstigende med kraven godt oppe om ørerne og blikket stift rettet mod fortovet. Ikke meget udadvendthed der.

Det var, mens han hver fredag optrådte i DR’s børnefjernsyn som Doktor Femmer – sjovt nok kl. 17.

Han blev med ét slag så kendt, at han måtte ikke alene snappe efter vejret, men måtte gemme sig for at kunne trække det.

Det er noget af en blandet landhandel, der har Flemming Jensen som bestyrer

Det hele begyndte med, at han med baggrund i en læreruddannelse, et toårigt ophold som lærer i en lille bygd i Nordvestgrønland og nogle vellykkede amatøroptrædener blev fanget ind til Danmarks ældste sommerrevyteater, Rottefælden i Svendborg.

Her lå hans skuespilleruddannelse, siger han selv, hvor instruktøren, skuespilleren og danseren Finn Nielsen fik ham ud på brædderne.

To andre læremestre var Per Pallesen og Søren Østergaard. Siden da er der nærmest ikke den revy- eller anden scene, som han ikke har betrådt – og forgyldt med sin finurlighed, sin sproglige kreativitet, sit store engagement og imponerende energi.

Det er noget af en blandet landhandel, der har Flemming Jensen som bestyrer. For ikke nok med at han elsker at optræde, at more og at engagere.

Han er også flittig hjemme i Farum ved computeren, hvor han har en imponerende produktion bag sig, og det er bestemt ikke stilnet af.

Han har skrevet teaterforestillinger som musicalen ’Let’s Kick Ass’, ’Dronningen af Malmø’, ’Knud den Kedelige’ og ’Spindelvæv’ og er tit fremme i medierne med bidrag til samfundsdebatten.

Han og Søren Østergaard introducerede i tre år en nycirkusinspireret showform med ’Østergaard og Jensens Store Hundeshow’, hvor de stod for det hele selv, billetsalg, ølsalg og såmænd også et dundrende underskud, som de sloges med i mange år uden at miste humøret.

Han og Jesper Klein gav i årevis hundredvis af forskellige udgaver af tomandsteater lavet over bl.a. ’Gøngehøvdingen’ og ’Jorden rundt på 80 dage’ Og så skal man da bestemt ikke glemme de tre julekalendere med Nissebanden, som han både skrev og instruerede.

Netop nu er han i gang med at instruere en teaterversion af ’Nissebanden i julemandens land’ på Odense Teater. Og, siger han, det er netop i julemandens land og ikke i Grønland, det er et fantasiland og ikke det Grønland, som vi kender.

Det kendetegner netop hans holdning. Nogle har kaldt ham venstreorienteret, andre højreorienteret. Selv mener han mest, at han er velorienteret, også når han har lavet ætsende forestillinger om indvandrerproblematikken eller spindoktorfænomenet.

Og så har han da i øvrigt skrevet omkring 20 bøger, et par af dem oversat til fransk, hvilekt har udløst to franske litteraturpriser.

Der er stadig masser at fortælle om Flemming Jensen. Hvis man vil vide mere, kan man med stort udbytte læse hans erindringer i utide, ’I ly af latter’. Og det er ikke kedeligt.