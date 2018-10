I Stockholms metro kan du tage rulletrappen op i Dantes helvede Ny fotobog viser billeder af en af verdens mest særprægede metrobaner, Stockhoms Tunnelbana.

Metrostationer på bog? Ja, tænkte fotografen Chris M. Forsyth. Når de arkitektonisk og kunstnerisk set skiller sig ud, er det nok en bog værd, og det gør de i Stockholms Tunnelbana, hvor han har fundet stålblanke rulletrapper, der synes at føre ind i et råglødende magma, og furistiske konstruktioner, som tilsyneladende er rejst et sted i universet mellem Mælkevejen og Dantes helvede.

Foto: Chris M. Forsyth

Nu åbner Forsyth for det underjordiske med 57 fotografier samt tekster af den svenske arkitekturkritiker Mark Isitt i bogen »Stockholm Sub«. Den tager afsæt i 1970’ernes Sverige, hvor arkitekt Michael Granit vakte hovedrysten, da han valgte at bryde med stereotypien på en hvidfliset og steril metrostation med spørgsmålet:

»Hvorfor indrette et badeværelse, når man står med en storslået klippegrotte?«

Prisbelønnet arkitektur

Mange himlede og indvendte, at man som rejsende vil skutte sig ved at skulle ned i en klam, mørk underjordisk hule for at komme med toget, men den naturlige setting fik lov at leve, og kort efter at de første stationer stod klar som rå arkitektur med kunst af Igor Kazakov, blev Granit belønnet med den største arkitektpris hinsidan.

Få rejsende på de 320 millioner rejser hvert år vil kunne svare på, hvem arkitekten bag stationerne er, men nu skal arkitekturen dernede op i lyset, lyder ideen bag Chris M. Forsyths bog.

Foto: Chris M. Forsyth

Bogen viser farvestrålende kunst på afgrundsdyb, mørk klippegrund, og den viser, hvordan den rejsende på vej mellem Hötorget og Bagarmossen og andre stationer dernede under Stockholm, bevæger sig rundt i omgivelser, der kan minde om menneskekroppens dunkle indre. En tur fra perron til gadeplan kan med Granits greb tage sig ud som en rejse op i en kvindes skød.

Fotografen har tidligere taget billeder af metroer i Berlin, München og hans egen hjemby Montreal, men med »Stockholm Sub« er det første gang, at han omsætter sit arbejde til en bog.