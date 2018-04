Verdens længste kunstgalleri skal udvides med 11 nye stationer Det vil koste 30 milliarder svenske kroner at udbygge metronetværket under Stockholm.

Sætter man sig ind i metroen under det pulserende storbylivs overflade i hjertet af Stockholm, vil man befinde sig i net af kunst og transportsystemer.

Metronetværket er med sine 110 kilometer nemlig også det længste kunstgalleri i verden. På 90 af de i alt 100 stationer, som forbinder den stockholmske metro, der på svensk hedder tunnelbanan, findes der vægmalerier og værker af mere end 100 forskellige kunstnere.

Blandt andre har den svenske kunstner Ulrik Samuelson stået for udsmykning af Kungsträdgården (se det øverste billede). Stationen er blevet omdannet til en underjordisk have, som med en fremtrædende brug af grønne farver symboliserer liv og natur.

Foto: Arild Vägen

Og nu er der udsigt til, at galleriet skal udvides med endnu mere kunst. En forlængelse af metronetværket på 20 kilometer er nemlig under udvikling og planlagt at skulle påbegyndes i august 2018.

Projektet vil koste omkring 30 milliarder svenske kroner, svarende til godt 20 milliarder danske kroner, og kommer blandt andet til at indebære indvielse af 11 nye stationer, der alle bliver en del af det eksisterende kunstgalleri.

Oprindeligt blev Stockholms Tunnelbana skabt for at gøre kunsten mere tilgængelig. Den første linje gik mellem Slussen og Hökarängen og blev indviet i 1950. Syv år senere stod den første kunstinstallation klar.