Med et besøgscenter i Holland scorer Dorte Mandrup hattrick i Vadehavet Den danske tegnestue Dorte Mandrup har i denne uge vundet konkurrencen om det kommende Wadden Sea World Heritage Centre i hollandske Groningen.

Om to år kan man tage rejsen langs Vadehavets kyst fra Sønderjylland over Wilhelmshaven i Tyskland til Groningen i Holland og undervejs besøge ikke mindre end tre nye markante arkitekturprojekter tegnet af den danske tegnestue Dorte Mandrup. Den navnkundige arkitekt har nu vundet den tredje opgave i streg om at tegne formidlingscentre i det Unesco-beskyttede landskab.

Og det bliver tre meget forskellige bygninger. Først var det Vadehavscentret, der motivisk er bygget over en firlænget gård pakket ind i strå og lægter, og som åbnede sidste år til topanmeldelser og en regn af priser.

Tidligere i år afsløredes projektet for det tyske center, der blandt andet skal rumme en trilateral fælles administration for beskyttelsen af det fredede landskab, og som vil fremstå som en lysende glaskube, der er bygget uden om en eksisterende bunker fra Anden Verdenskrig. I denne uge afsløredes så vinderprojektet til Wadden Sea World Heritage Centre i Groningen.

Det skal ligge i havnebyen Lauwersoog på Hollands nordkyst, hvor tegnestuen har ladet bygningens design inspirere af mødet mellem havnemiljøet og det fredede Vadehav. Bygningen hviler på piller, der går igennem hele konstruktionen. En rampe byder fra tidevandets skiftende overflade gæsterne op i en spiral, der leder hele vejen til toppen. På sjette sal kan man overnatte på et luksushotel med udsigt over Vadehavet eller spise middag på en restaurant med udsigt til havnebassinet, hvor sæler boltrer sig.

Dorte Mandrup har nu en lang stribe markante byggerier i støbeskeen: et nyt stort Ikea til København, Bestsellers 200 meter høje hovedsæde i Brande og foruden de tre Vadehavscentre også et fjerde Unesco-projekt, et boomerangformet Isfjordscenter i Ilulissat, Grønland, som påbegyndes denne sommer.