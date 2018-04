Danske arkitekter skal lave syv broer og 20 kilometer oplevelsessti i de kinesiske bjerge Dissing+Weitling har tegnet »et ikon, der kan tiltrække turister fra hele verden«, mener firmaets direktør.

I København er ideen typisk dukket op i kommunale idekonkurrencer for venligt at blive arkiveret kort efter.

I sydkinesiske Xiamen er man derimod i fuld gang med faktisk at konstruere et net af broer, som skal lede cykler og gående på tværs af byen på sikker afstand af den massive biltrafik.

Og blot et år efter åbningen af verdens længste cykelbro i byen skal det danske arkitektfirma Dissing+Weitling nu igen bidrage til strategien om at slå broer over havnebyen for de bløde trafikanter.

Danskerne har vundet en stor arkitektkonkurrence med deres forslag til et 20 kilometer langt system af gangbroer og ikke mindre end syv større broer.

Sammen med cykelbroen Xiamen Bicycle Skyway bliver Xiamen Footpaths endnu et element i det lokale bystyres vision, hvor cyklister og gående får direkte smutveje ind i det omkringliggende, naturrige bjerglandskab.

Turistattraktion

Det giver ikke blot en ny relation mellem by og natur, siger Steen Savery Trojaborg, administrerende direktør i Dissing+Weitling.

»Projektet skal i lige så høj grad fremstå som en attraktion for byen – et ikon, der kan tiltrække turister fra hele verden. Det færdige resultat bliver et sammenhængende system af gangbroer, der slanger sig gennem byen og tværs over øen som en naturskøn, rekreativ færdselsåre«, siger han.

Dissing+Weitling har gennem en årrække gjort netop broer til et speciale og har i Asien desuden tegnet den svungne Stonecutters Bridge i Hong Kong og den 24 kilometer lange Shenzhong Link ligeledes i Sydkina.

Herhjemme står de bag Storebæltsforbindelsen og den kommende Storstrømsbro, samt de opløftede forbindelser til cyklisterne på Cykelslangen i København og pendlerne på den nye Køge Nord Station.