Skuespilleren, digteren, maleren, fotografen fylder 60 år i dag: Viggo Mortensen er i de seneste ti år gået fra den ene kunstneriske succes til den anden Når store amerikanske medier laver profiler på Viggo Mortensen, pointerer de, hvor ukendt han er – og hvor urimeligt det er, at han ikke på alles læber, så god som han er, skriver Michael Bo i dette fødselsdagsportræt.

For sådan en som mig, der vitterligt ikke ejer et nationalchauvinistisk celle i min krop, er det underligt at føle, at man egentlig godt gad, at Viggo Mortensen, dagens 60-års fødselar, var bare lidt mere dansk ...