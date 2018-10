Ny bog: Google, Facebook og Twitter skader ytringsfriheden og fremmer polariseringen

Samtidig favoriserer de sociale mediers algoritmer i et vist omfang såkaldt følelsesdrevne ytringer som vrede og frygt, fordi de genererer flere likes, kommentarer og delinger.

Dermed har eksempelvis Facebook skabt et kommunikationssystem, hvor konflikt tilsyneladende eksponeres mest.

Ikke desto mindre har forskning på IT-Universitetet i København sidste år antydet, at de såkaldte ekkokamre spiller en mindre rolle blandt danske Facebook-brugere end hidtil antaget.

Man kan næsten få indtryk af, at vi alle risikerer at blive småradikaliseret af en tur gennem bryllupsbillederne på de sociale medier – taler du ikke en fare op, som gælder for meget få mennesker?

»Vi ved fra forskningen, at filtereffekter forekommer, og vi ved, at mennesker har et tendens til at stole på informationer, der bekræfter allerede eksisterende synspunkter. Men naturligvis afhænger eksistensen af dem jo også af graden af brugernes kritiske dannelse. Og en af måderne at mindske denne fare på er jo at gøre folk bevidst om den, hvilket vi nu forsøger«, siger Anne Mette Lauritzen.

»Der sker i nogle tilfælde en forvridning af den offentlige samtale, der i værste fald kan ende i trusler og vold – som vi så det i #GamerGate. Og der er vores pointe, at al den tid og energi, Facebook og Google i vores øjne spilder på at fjerne brystvorter, diffus hate speech og grovkornet satire, i stedet burde bruges på at gribe ind over for de ulovlige handlinger såsom chikane, trusler og voldskoordinering, som deres egne algoritmesystemer er medvirkende til at drive frem«.

Digitale tømmermænd

Da techgiganterne i Silicon Valley trådte frem på scenen og ind i vores digitale liv op gennem 00’erne, blev de lovprist som bannerførere for en ny digital oplysningstid.

Med internettet og siden de sociale mediers fremkomst skulle der for alvor sættes turbo på den frie udveksling af ideer, spåede optimisterne.

Men efterhånden voksede de selvsamme firmaer til pengestærke giganter, som i lyset af en række skandaler nu kritiseres for at undergrave den ytrings- og informationsfrihed, der indtil for få år siden var deres claim to fame.

Den euforiske techoptimisme er med andre ord blevet afløst af digitale tømmermænd foranlediget af både russiske og saudiske internettrolde, Cambridge Analytica-skandalen og en række udelukkelser og karantæner, som med det blotte øje forekommer vilkårlige.

»Mange var jo forståeligt nok berusede af udsigten til denne radikale ytrings- og informationsfrihed, for håbet var jo, at alle blev forbundne, og verden derfor ville blive et klogere sted«, siger Anne Mette Lauritzen.

»Men de senere år har flere og flere fået øjnene op for, at disse nye fantastiske muligheder også er blevet en genvej til udbredelse af ekstremisme og misinformation«.

For at løse problemerne med eksempelvis falske nyheder luger techgiganterne med hård hånd ud i indholdet på deres platforme.

Eksempelvis øgede Facebook den såkaldte indholdsmoderering, og for nylig har man offentliggjort sine retningslinjer for, hvad der er tilladt og ikke tilladt på platformen.

Sidstnævnte er umiddelbart positivt, understreger Anne Mette Lauritzen.

Men fjernelsespolitikken er stadigvæk så kompleks, vagt formuleret og uigennemsigtig, at det er umuligt at forholde sig til for brugerne.

»Nu står vi i en situation, hvor en aktør som Facebook fungerer som både lovgiver, dommer og bøddel. Retssikkerheden for almindelige mennesker er totalt væk«, siger hun.

»Problemet er, at man i et forsøg på at lave et globalt fællesskab kommer til at tage udgangspunkt i laveste fællesnævner for ytringsfriheden. I Facebooks jagt på at skabe et inkluderende fællesskab ender de med at udelukke bestemte synspunkter på en uigennemsigtig måde, og det er et kæmpestort demokratisk problem«, siger hun.