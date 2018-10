Ældgamle skriftruller gemte på en hemmelighed: Fem dødehavsruller var forfalskninger En teknisk analyse afslørede forfalskninger. Det har fået bibelmuseet i Washington til at fjerne udstilling med fragmenter af dødehavsruller.

Bibelmuseet i Washington, USA har fjernet, hvad der angiveligt skulle have været fragmenter af de ældgamle skriftruller fra Dødehavsområdet fra deres udstilling.

Det sker, fordi en gruppe af forskere med speciale i bibelske tekster havde undersøgt 13 af museets hidtil uudforskede ruller og mente, at der i flere af tilfældene højst sandsynligt var tale om forfalskninger.

Efterfølgende sendte museet fem af deres 16 fragmenter til analyse i Tyskland, hvor resultatet afslørede, at papiret slet ikke var så gammelt, som det burde være.

Det skriver BBC.

Museets chefkurator, Jeffrey Kloha, har efterfølgende meldt ud, at han håbede, testen ville vise noget andet, men at museet ser episoden som en mulighed for at kunne bevise over for offentligheden, at de tager verificering af antikke genstande seriøst.

Geden, der blev væk

Dødehavsrullerne dækker over en samling af gamle tekster fra den hebraiske bibel.

De originiale dødehavsruller blev fundet i 11 grotter i Qumran-området ved Det Døde Hav af den afghanske hyrde Muhammed Adhmed el-Hamed i 1947.

Det skete, efter han angiveligt skulle have kastet en sten ind i en grotte for at få en af sine geder ud af hulen. I stedet hørte han lyden af keramik, der gik i stykker.

Da han gik ind i hulen, fandt han skriftrullerne pakket ind i linned. Mellem 1947 og 1965 dukkede der omkring 800 skriftruller op, som stammer fra andet århundrede f.kr. til første århundrede e.kr.

Indholdet er blandt andet bibelske tekster fra det gamle testamente.