Google vil disrupte spilbranchen: Ny streamingtjeneste til spil er »imponerende« Eksperter har taget godt imod en ny teknologi, som Google afprøver i disse uger, og som har potentiale til at ændre spilindustrien. Det vil på sigt betyde, at et længe ventet cowboyspil som denne uges Red Dead Redemption 2 ikke vil kræve en PlayStation 4 eller en Xbox One, men bare en god internetforbindelse.

Forestil dig, at du sidder i din Chrome-browser og tjekker din mail eller søger på Google. Forestil dig så, at du klikker over i den næste fane og uden videre spiller et af de største og teknisk mest krævende computerspil, der findes.

Ikke Wordfeud eller Candycrush, men et af de helt store trediminsionelle spil med fotorealistisk grafik, storslået lyd og kompleks animation. I din internetbrowser. Med ventetid, som når du trykker play på alle dine andre streamingtjenester. Du skal ikke downloade noget i flere timer eller have en stor og dyr gaming-pc eller konsol. Din Chromebook, tablet eller sågar din smartphone er nok.

I lang tid har selv de helt store spileksperter ikke regnet med, at det reelt kunne lade sig gøre, men nu har Google gjort det muligt for indbudte folk i USA, at teste Project Stream. En betaversion af en Google-service, hvis formål er at bane vejen for en streamingtjeneste à la Netflix eller Spotify for computerspil. Det eneste, det kræver, er en internetforbindelse på minimum 25 Mbit og Google Chrome.

Alle, der har haft det i hænderne, er intet mindre end imponerede.

Digital Trends skriver, at prøvespillet Assassins Creed: Odyssesy reagerer og fungerer lige så gnidningsfrit som på en PlayStation 4 Pro, og at det kan ende med at »ændre måden, vi spiller spil på«. The Verge kalder det »en smagsprøve på fremtidens gamestreaming, der fungerer«. Det er rent faktisk bedre, end de nogensinde havde forventet.

Potentielt kan Project Stream altså ændre en kulturindustri, der i år forventes at omsætte for omkring 900 milliarder kroner på verdensplan, men som samtidig er låst fast på specifikke platforme.

Der er spil til pc, spil til Xbox, til Playstation og Nintendo og så spil til mobile enheder som telefoner og tablets. Få spil kan spilles over det hele. På fredag udkommer et af de senere års mest hypede spil, Red Dead Redemption 2, men det er kun ejerne af enten en Playstation eller en Xbox One, der kan svinge sig i sadlen i det vilde vesten og røve banker eller gå på saloon.

Foto: Rockstar Games De spil, der er teknisk krævende kan ofte lade spillerne vandre rundt i gigantiske fotorealistiske verdener. Måske kan Google i fremtiden lade alle ride rundt i det vilde vesten i gennem deres internetbrowser. Foto: Rockstar Games

De spil, der er teknisk krævende kan ofte lade spillerne vandre rundt i gigantiske fotorealistiske verdener. Måske kan Google i fremtiden lade alle ride rundt i det vilde vesten i gennem deres internetbrowser. Foto: Rockstar Games Foto: Rockstar Games

Normalt køber en almindelig kunde 2-3 spil om året. Med en streamingtjeneste kan man måske spille 10-12 spil om året, uden at det vil koste mere for den enkelte spiller. Fuldstændig som Spotify og Netflix har gjort det muligt at se og høre ting, man måske normalt ikke ville bruge penge på.

Det siger Thomas Bense, der er chefredaktør på spilsiden Pixel.tv.

Og nye spil er meget dyrere end dvd’er og cd’er var. De koster hurtigt over 500 kr.

»Vi ved, at brugerne ret hurtigt bestemmer sig for, hvilke spil de vil bruge penge på. Og så venter de, uanset hvad der ellers kommer. Mange venter på Red Dead Redemption 2, selv om de måske også er interesserede i det nye rigtig gode Call of Duty-spil. Men der er begrænset økonomi, og derfor vil en samlet streamingtjeneste være attraktiv«, siger han.

Win-win-situation

Og selv om nogle anmeldere af Project Stream skriver, at de til tider ikke kan spille i fuld hd, og at lyden er mono og ikke stereo, er det stadig en teknisk bedrift, mener Martin Pichlmair, der er leder for Center for Computer Games Research på ITU.

Med Netflix og Spotify går det stort set kun én vej. Man trykker play, og så bliver filmen eller sangen sendt af sted fra en server. Når man spiller et spil, er det derimod en konstant udveksling af data, og som spiller skal man føle, at ens figur bevæger sig i samme øjeblik, man trykker på en knap eller bevæger musen. Det kræver opdateret computerkræft.

En smagsprøve på fremtidens gamestreaming, der fungerer Magasinet The Verge om Googles Project Stream

»Næsten hver eneste gang man starter sin konsol eller computer i dag, skal man derfor downloade en opdatering. Specielt voksne spillere har begrænset tid, så muligheden for, at Google nu kan opdatere spillet løbende, uden at man selv skal bruge tid på det, kommer til at være altafgørende. Men så er det en win-win for både spillere og udviklere«, siger han. Googles servere bliver således ens konsol eller gaming-pc.

Og de problemer, som nogle af de amerikanske anmeldere påpeger, er ifølge Martin Pichlmair tekniske og vil derfor blive løst. »Det er blot et spørgsmål om tid«.

Det lette valg vinder altid

Det er ikke første gang, at nogen forsøger at streame spil.

Tilbage i starten af 2010’erne kom OnLive og Gaikai, men ingen af dem slog for alvor igennem i en tid, hvor streamingtjenester stadig var ubetrådt terræn, hvor store dele af verdens internet ikke var helt hurtigt nok og cloudteknologien ikke parat til at kunne følge med.

Sony, der ejer Playstation, opkøbte Gaikai og brugte teknologien til den service, der i dag hedder PlayStation Now, der gør det muligt at streame indholdet på din Playstation fra andre steder og altså er ubrugelig uden Sonys kerneforretning: deres spilkonsol.

Men tiden er en anden i dag, og eftersom mange allerede køber deres spil digitalt, vil overgangen til en eventuel spilstreamingtjeneste være lille.

Spilekspert Thomas Bense mener derfor, at spørgsmålet bliver, om Google kan lave en forretningsmodel, der er bæredygtig. Kan det lade sig gøre, vil deres service nemlig uden tvivl være den mest tilgængelige.

Men i modsætning til hvor mange tv-stationer og sultne musikere Netflix og Spotify kunne skaffe indhold fra i starten, er fronterne trukket hårdere op i spilindustrien. Det gør, at Bense tvivler på, om det vil være Google, der ender som vinderen på den lange bane.

Også selv om det uden tvivl er dem, der lige nu har teknologien og ikke mindst den viden om cloudteknologi, der gør det hele muligt.