DR lukker Radiodrama og efterlader radiodramaet i risiko for at blive en saga blot Regeringens besparelser er årsagen til nedlæggelsen, siger radiochef. Men det er en fejl at tro, at DR lever fint med meget mindre drama, protesterer dramatikere.

Det var der, Poul Reumert, Lise Ringheim, Jørgen Reenberg, Kirsten Rolffes og Frits Helmuth også lod stemmerne runge. Hvor hele Danmark lyttede med på det seneste radiospil af H.C. Branner eller Carl Erik Soya.

Men nu bliver DR Radiodrama nedlagt som del af den 20-procents nedskæring, DR dette efterår er gået i gang med at implementere oven på forårets medieaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Sat på hoveder er det ganske få medarbejdere, det handler om, men samtidig er det en institution, der har eksisteret siden 1925, der nu bliver en saga blot.

FAKTA Radiodrama hos DR Siden Statsradiofoniens grundlæggelse i 1925 er der blevet produceret radiodramatik i Danmarks Radio. Til at begynde med i form af transmissioner fra studiet af klassisk scenedramatik, men fra slutningen af 1940’erne, hvor ny båndteknik gav muligheder for klipning, redigering og montering, fik den moderne radiodramatik sit egentlige gennembrud. Fra 1950’erne og frem blev Radioteatret rugekasse for ny dansk dramatik, da navne som Anders Bodelsen, Inger Christensen, Svend Åge Madsen, Leif Panduro og Klaus Rifbjerg og Erling Jepsen tog mediet til sig. Efterfulgt af navne som T.S. Høeg, Line Knutzon, Morti Vizki og Jens Blendstrup. Vis mere

Hvor den hidtidige public service-kontrakt mellem Kulturministeriet og DR krævede, at DR producerer 30 timers radiodrama årligt, er den hårde forpligtelse nu skiftet ud med en formulering om, at DR skal »have tilbud inden for dansk audiofiktion, der primært stilles til rådighed som podcasts via DR’s digitale radiotilbud DR Radio«.

»Det kommer til at gøre en væsentlig forskel for de lyttere, der godt kan lide DR Radiodrama, for de får mindre. Og for dem, der har produceret, bliver der også mindre at producere. Sådan bliver det på grund af den politiske virkelighed, vi befinder os i, hvor DR skal skære 20 procent«, siger Gustav Lützhøft, radiochef i DR.

Hvor der tidligere blev produceret radiodrama internt i DR, vil produktionerne i fremtiden blive købt på det eksterne marked. Og alt i alt bliver der væsentlig mindre radiodrama til lytterne i fremtiden, end der er i dag.

»Genren er ikke død, og den er ikke forsvundet fra DR, men vi vil forsøge at knytte den til nogle yngre brugere, der har taget podcasting til sig. Selv om der ikke er noget krav om, hvor meget radiodrama vi skal sende, er der en klar intention om, at det skal være dansk, det skal være nyproduceret, og vi skal i hvert fald have to store produktioner om året«, siger Lützhøft.

Radiodrama tog chancer

Det er ikke første gang, DR skærer ned på radiodramatikken. Tilbage til 2015 under den foregående public service-kontrakt pillede DR-ledelsen dramaet ud af den ugentlige sendeplan på fm-båndet, hvor 44.000 danskere lyttede med på P1. Radiodramatikken skulle nu være digital og blev udelukkende at finde på DR’s radioapp og på forskellige podcastservicer, hvor kun et par tusind tilgik programmerne, viste tal fra DR Medieforskning dengang.

Selvfølgelig kommer der til at gå noget erfaring tabt, men på den anden side er der også mulighed for, at der sidder folk udenfor, som ikke er så bundet af de måder, DR har lavet tingene på Malene Kirkegaard, tidligere chef for DR Radiodrama

Beslutningen om at fjerne dramaet fra sendeplanen var ifølge radiojournalist Mikkel Clausen en måde at skubbe DR Radiodrama et skridt nærmere afgrunden på. Salamimetoden var hans betegnelse for det, han så som skridt i retning af at gøre vilkårene på området gradvis dårligere, indtil der er så lidt tilbage, at man kan lukke det, lød kritikken i Politiken. Også i fremtiden vil den nu yderligere decimerede og mere ungdomsorienterede produktion være udelukket fra DR’s flow-kanaler.

Tidligere dramachef i DR Piv Bernth priser Radiodrama for gennem årene at have udforsket nye områder og for at give mulighed for at opdyrke nye talenter inden for dramatik:

»Radiodrama har kunnet det, som godt public service-drama kan og skal kunne: at være modig, tage chancer og give nye chancer. At tage svære emner op, som ikke er så umiddelbart kommercielt salgbare. Man har formået at bane ny vej for talenter og temaer, som ad den vej er blevet tilgængelige for mange. Det kunne man blandt andet, fordi man jo ikke var afhængig af at tjene penge på samme måde som de kommercielle stationer«. Det er dog begrænset, hvad Piv Bernth selv har oplevet af kreativt spill over til det tv-drama, hun selv stod for i DR: