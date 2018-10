Romancen med Donald Trump er tilsyneladende slut: Kanye West føler sig misbrugt af amerikansk højrefløj Hiphop-musikeren Kanye West tager afstand fra forsøg på at få sorte til at stemme på Det Republikanske Parti.

» Jeg elsker den her fyr, lød det fra hiphopstjernen Kanye West«, da han for tre uger siden krammede USA's præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus.

Tirsdag har har West skiftet tone. Han skriver på det sociale medie Twitter, at han føler sig brugt i en kampagne for budskaber, han ikke kan stå inde for.

» Mine øjne er blevet åbnet, og jeg indser nu, at jeg er blevet brugt til at sprede budskaber, som jeg ikke selv står inde for. Jeg distancerer mig fra politik og fokuserer fuldstændig på at være kreativ nu«, skriver Kanye West.

Kanye Wests erklærede støtte til Trump kom samtidig med en politisk kampagne for at overbevise sorte amerikanere om at holde op med at stemme på Det Demokratiske Parti og skifte til republikanerne.

Kampagnen har fået navnet "blexit", der dels er en sammentrækning af ordene "black" og "exit" og dels en reference til Storbritanniens exit fra EU, det såkaldte brexit".

En af blexits toneangivende personligheder hedder Candace Owens. For to dage siden skrev Hollywood Reporter, at Kanye West havde designet noget merchandise for bevægelsen på hendes opfordring.

Men det afviser Kanye West tirsdag på Twitter.

»Jeg har præsenteret Candace (Owens, red.) for personen, som lavede logoet og ikke ønskede at bruge sit navn, så hun brugte mit. Jeg har aldrig ønsket at blive associeret med blexit. Jeg har intet at gøre med det«, skriver han.

