Forfatter skriver roman om Dødsenglen i Sydamerika: »Jeg følte en slags nydelse i at torturere ham« For den franske forfatter Olivier Guez repræsenterer Auschwitz-lægen Josef Mengele en særlig europæisk kulturs sammenbrud. Nu har han skrevet en bog om massemorderens liv efter krigen.

Året er 1949. En mand, der kalder sig Helmut Gregor, kigger ud over rælingen på det skib, der er på vej til at bære ham til hans destination. Sydamerika. Buenos Aires. Væk fra Europas gløder og det Tyskland, der nu er delt mellem krigens sejrherrer, amerikanerne og russerne. I hånden knuger han en kuffert, som han med møje og besvær – og med betydelig fare – har taget med sig hele vejen fra Polen. En fare, der endnu ikke er forbi, for hvis en tolder i præsident Juan Perons Argentina med kendskab til biologi og historie skulle finde på at åbne kufferten, vil hele flugten hurtigt kunne vise sig at være forgæves. Så vil de se, at Gregor ikke er en mand, men noget ganske andet: en Dødens engel, som han blev kaldt af de hundredtusinder af ofre i lejren Auschwitz-Birkenau, hvor han, doktor Josef Mengele, havde sin praksis under krigen.