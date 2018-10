Flemming Østergaard fylder 75: Jeg er ked af det, men især vred over den dom Manden, der skabte F.C. København er stadig vred over dommen på halvandet års ubetinget fængsel, han modtog for kursmanipulationen. I dag fylder 'Don Ø' 75 år. Politikens Olav Hergel har skrevet dette portræt.

