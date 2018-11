Efter kontroversiel bog om børns søvn: Har forlaget ansvaret for, at en fagbog ikke indeholder skadelige metoder? ’Godnat og sov godt’ vejleder forældre i, hvordan de kan putte børn uden at trøste dem, hvis de græder. Bogen har vakt massiv kritik, og nu vil Gyldendal revurdere den. Men har et forlag pligt til at kontrollere, om faglitteratur er i tråd med eksperters viden på området? Vi har spurgt forlæggeren, modstanderen og formanden for Etisk Råd.

Arkivfoto: Emma Sejersen

Morten Hesseldahl, forfatter og direktør for Gyldendal:

»Som forlag har vi jo ansvar for, at der ikke er noget ulovligt eller skadeligt i de bøger, vi udgiver. Derfor gennemgår de også et fagligt tjek, når vi antager dem. Men det er vigtigt at sige, at Gyldendal ikke er et politisk parti med en bestemt holdning. Vi kan sagtens – og gør det gerne – udgive bøger, som er indbyrdes uenige. Det er forlagets opgave at løfte de bøger frem, som har noget relevant og væsentligt at sige, og så skulle diskussionen om bøgernes lødighed eller kvalitet gerne foregå mellem læserne«.

»I det aktuelle tilfælde er det en bog, der tydeligvis har et mere konservativt syn på børneopdragelse end nogle af de synspunkter, der har været fremme på det seneste. Det er der ikke i sig selv noget galt i. Men kommer der en bog, hvor forskning viser, at den indeholder noget farligt, har forlaget en forpligtelse til at korrigere det. Et eksempel kunne være, at der i mange år var opfordringer til, at man kan lægge sin baby til at sove på maven, hvor forskere fandt ud af, at det sandsynligvis er en af forklaringerne på vuggedød. I og med at der så kommer ny dokumenteret viden frem, synes jeg, at et forlag har en forpligtelse til at lægge et retteark ind og sørge for, at det bliver korrigeret i den næste udgave af bogen«.

Foto: Privatfoto

Mette-Sophie Lassen, neuropædagogisk konsulent, med i Facebook-gruppen mod bogen:

»Ethvert forlag med respekt for sig selv, som vælger at udgive faglitteratur, bør sikre kvaliteten af, hvad de udgiver. Ellers mister de troværdighed som et seriøst forlag. Og en bog om babysøvn bør netop kategoriseres som faglitteratur – ikke som selvhjælpsbog. Hvis man kategoriserer ’Godnat og sov godt’ som selvhjælpsbog, bliver udgangspunktet jo forældrenes behov for en sammenhængende nattesøvn og for ikke at skulle bruge for lang tid på at putte deres barn. Og så mangler der fokus på, hvad naturlig babysøvn er, hvad der er det lille barns legitime behov, og på, hvordan man kan hjælpe barnet til at sove uden at skade det«.

»Det er meget problematisk, når bogen foregiver, at dens tenikker hjælper barnet til gode søvnvaner. Man kan med god grund forvente, at et respekteret forlag har sorteret ud i skadelige råd i de bøger, det udgiver. Det er ikke tilladt at opfordre til overgreb mod børn. At udgive en bog, hvis teknikker gør, at børn kan komme til at græde så meget, at de kan have svært ved at trække vejret, er et overgreb. Derfor er det eneste rigtige, at Gyldendal trækker bogen tilbage, så børn ikke længere lider psykisk overlast på grund af dens metoder«.