Næste uges kultur: Fluxusopera genoplives for en enkelt aften – med eller uden støvsuger I næste uge holder Politikens anmeldere øje med bl.a. Paprika Steens nye film, hvor julen og familien tages under kærlig behandling. Den tyske forfatter Juli Zeh udkommer på dansk med sin roman 'Udkanten', og så nyopføres et ægte dansk stykke 1960’er-musikavantgarde.

BEAT

5 Seconds of Summer. Koncert. Forum. 8 nov.



Den australske gruppe 5 Seconds of Summer er noget så sjældent som et rocket boyband, de står på skuldrene af slut-90’erne og start-00’ernes poppunkbands som Blink 182, Sum 41, Good Charlotte, bare mere bedårende, og så er de med deres bløde bad boy-udstråling nemmere at kanalisere 10 tons hyperventilerende teenagepigehengivenhed hen på. 5 Seconds of Summer er den mere flabede, pjuskhårede og storcenterpunkede udgave af One Direction, som de også varmede op for på en turné tilbage i 2013. I sommer udgav de deres tredje album, ’Youngblood’, som fik lunkne anmeldelser af de voksne, men som går rent hjem hos de unge fans, der utvivlsomt vil danne kø rundt om Forum fra morgenstunden torsdag 8. november. (lo)

FILM

Den tid på året. Instr.: Paprika Steen. Biografpremiere 8. nov.



Sig nærmere den tid på året, hvor familien skal hygge igennem. Koste, hvad det vil. Så længe man kan blive enige om prisniveauet på børnenes gaver, mængden af rødvin, surhedsgraden i rødkålen og alt det andet sure og søde i juletiden. Som man godt kan regne med, at Paprika Steen har et krydret blik for, når familien skal holde jul i ’Den tid på året’. (sko)

Kilde: NORDISK FILM

BØGER

Juli Zeh: Udkanten. Udkommer 9. nov.

Tyske Juli Zeh er altid værd at holde øje med. Hun har et skarpt blik for det, som rører sig, og er i denne omgang aktuel med ’Udkanten’. En roman, som skræller al romantik af forestillingen om det fredelige liv på landet i det forhenværende Østtyskland, selvom det hele ser så hyggeligt ud.

Det erfarer universitetslæreren Gerhard og Jule, hans tidligere elev, som er gravid. De to slår sig ned i landsbyen Unterleuten, men det er svært at undslippe både berlinerkapitalister og lokale intrigemagere. Zehs fremragende forfatterskab er samfundskritisk, men hendes brod og bid har altid følgeskab af humor og sans for menneskelig dårskab. (jsp)





KLASSISK

Dejligt vejr i dag, n’est-ce pas, Ibsen? Af Henning Christiansen. Copenhagen Contemporary. 9. nov.

Musikfestivalen G(((o)))ng Tomorrow, der har været i gang siden fredag, er ikke bange for at være snæver eksklusiv avantgarde. Læs: kompromisløs, egenrådig og foran den gemene hob. Så meget desto mere må man selv lægge sig i selen og for eksempel i tide opdage, at der er tale om intet mindre end dansk musikhistorie serveret på sensationelt plan, når kunstcentret Copenhagen Contemporary på Refshalevej for en enkelt aften lægger lokale til tre kvarters-operaen ’Dejligt vejr i dag, n’est-ce pas, Ibsen?’. Som man måske fornemmer ud fra den syrede titel, er der tale om ægte dansk 1960’er-musikavantgarde, og der bliver kun én opførelse. Opsøg den!