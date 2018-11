Kunstnere vil betales: Fortnite stjæler vores dansetrin Når man som Epic Games tjener milliarder på et spil, hvor det er ultra populært at få sin avatar til at danse, bør man så betale dem, der oprindeligt fandt på de mest ikoniske trin? Det mener flere kunstnere.

FOR ABONNENTER Flere kunstnere - blandt andet rapperen 2 Milly - anklager nu folkene bag det ekstremt populære skydespil Fortnite for at stjæle deres dansetrin. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind