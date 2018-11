6 hjerter til ny oversættelse af oldtidsdigte: Nu skal Tor ikke slås med Midgårdsormen, men med Midgårdsslangen De berømte digte i 'Edda' blev første gang oversat til dansk i 1779. Nu er den sjette oversættelse udkommet . Og en berømt orm er blevet til en slange.

De er ret glade for øl, de gamle nordiske guder og helte, hvis dna vi må have arvet. De taler om øl, de hælder det i sig og gør anstalter for at sikre, at der er nok. En dag, de norrøne guder vil på druk, sender de Tor af sted efter et kar til at brygge i. Tor er ikke den skarpeste kniv i gudernes skuffe, men han er den stærkeste.