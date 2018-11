Claes Bang har fået gang i en bragende hollywoodkarriere: Skal spille bærende rolle i hitserien ’The Affair’ På Facebook afslører Claes Bang, hvilken stor amerikansk serie han er på vej over for at indspille.

Skuespilleren Claes Bang afslørede i går på Facebook, at han er på vej til optagelserne af den femte og sidste sæson af hitserien ’The Affair’, hvor han skal spille en større rolle. Afsløringen kommer, efter at danske film- og serieeksperter har brugt den seneste måned på at spekulere over, hvilken serie det mon var, den danske stjernekomet havde fået en rolle i. I sidste måned fortalte han nemlig Radio24syv, at han skulle spille med i sidste sæson af en stor HBO-serie. Soundvenue gættede for eksempel på at det kunne være ’The Deuce’ og ’Veep’. Bangs udtalelser var dog lidt misvisende, for i virkeligheden er ’The Affair’ en Showtime-serie, der herhjemme kan ses på streamingtjenesten HBO Nordic. Det gør dog ikke serien mindre eller rollen mindre imponerende. Læs også: Anmelder indrømmer: Det var mig, der slog 'The Affair' ihjel ’The Affair’, der indtil nu har kørt i fire sæsoner, har fået utrolig gode anmeldelser hele vejen igennem og modtaget flere Golden Globes samt været nomineret til en Emmy. Alle elsker Claes Rollen cementerer endnu en gang den vanvittige internationale opmærksomhed, der har været omkring Claes Bang, siden han siden sidste år medvirkede i Ruben Östlunds ’The Square’. En film, der fik De Gyldne Palme i Cannes, blev nomineret til en Oscar og indbragte Bang en European Film Award for bedste mandlige hovedrolle. Læs også: 'The Square' er et højtbegavet satirisk samfundsportræt og et stykke nordisk filmkunst Siden da har han blandt andet medvirket i den biografaktuelle ’The Girl in the Spider’s Web’ og netop afsluttet optagelserne på ’The Burnt Orange Heresy’. Den nye sæson af ’The Affair’ får premiere engang i 2019.